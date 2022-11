Un jutge de Barcelona investiga Pablo Casado pels atacs contra l'escola catalana

Un jutge deinvestiga l'expresident del Partit Popularper les declaracions contra l'escola catalana que va fer el desembre passat, segons avança el diari Ara i ha confirmat l'ACN. Casado, que aleshores dirigia el partit, va afirmar en un acte aque hi havia professors amb instruccions de no deixar anar al lavabo nens perquè parlen castellà.El jutge investiga l'exdirigent popular per un possible delicte d', sense descartar-ne un dei un altre d'odi o discriminació, i l'ha citat a declarar el 30 de gener a través de videoconferència. Lava presentar una querella contra Casado per aquestes declaracions, que finalment ha estat admesa a tràmit.Casado va fer aquestes declaracions en un acte a Galícia enmig de la polèmica política per la decisió judicial que va obligar un grup d'una escola dea impartir el 25% de les classes en castellà. La Generalitat va presentar primer la querella al Tribunal Suprem perquè aleshores Casado tenia condició d', però poc després la va perdre en deixar de ser diputat.El Suprem va arxivar lai l'executiu català en va interposar una altra a un jutjat ordinari de Barcelona, que es va inhibir a favor d'un de laperquè les declaracions s'havien fet allà, però la Generalitat va presentar recurs contra el trasllat. El jutge també ha demanat al Partit Popular la gravació completa de la roda de premsa on va fer les declaracions. L'exlíder popular pot presentar recurs en contra de la decisió judicial.

