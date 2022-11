Rússia provarà abans que acabi l'any el seu míssil nuclear intercontinental

per Lluís Girona, Barcelona, Catalunya |

Altres notícies que et poden interessar

no afluixa i segueix amenaçant la seguretat de tot el món. El Kremlin ha explicat aquest dimarts que farà un nou llançament de prova del seu míssil intercontinental -batejat amb el nom de- abans que acabi l'any. El primer assaig d'aquest projectil va ser el passat 20 d'abril i, segonsva assegurar llavors, "farà reflexionar dues vegades a qui ens amenaça".El ministeri de Defensa rus ha explicat que el míssil serà llançat des del cosmòdrom de, situat al nord-oest del país, i que caurà de forma prevista a 6.000 quilòmetres de distància, al camp d'entrenament de, situat a la península de, envoltada de l'. Per tant, el míssil recorreria gairebé tot el territori rus, d'oest a est, fent el mateix viatge que en la prova del mes d'abril.Segons el mateix, els nous míssils intercontinentals Sarmat substituiran els actualsi n'hi podria haver uns 50 preparats per a ser utilitzats en qualsevol moment. La seva capacitat, sempre segons Rússia, és tan gran que podria tenir una potència 2.000 veagdes més gran que la bomba atòmica d', que va deixar 15.000 morts.Putin, després del llançament de l'abril, va ser molt clar en un missatge en què va assegurar que el míssil es tracta d'una "", que creu que reforçarà el potencial de les forces armades russes. A més, en un clar avís cap a, va advertir d'aquesta reflexió cap als països que "amenacen" Rússia amb una "retòrica desenfrenada i agressiva".​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor