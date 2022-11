Les 3 pel·lícules d'estrena a Netflix que arrasen aquest novembre

Sin novedad en el frente

El Ángel de la Muerte

Enola Holmes 2

ha tornat a presentar una forta bateria de novetats i estrenes aquest novembre. Encara que la plataforma excel·leix a nivells d'audiència gràcies a les seves sèries, fins a tres films que han aterrat entre octubre i els primers dies de novembre han arribat a les primeres posicions del seua Netflix Espanya. El consum a l'estat espanyol és molt més volàtil, amb altres llargmetratges d'estrena que han aterrat a la classificació de les més vistes.Destaca, però, que les tres primeres actualment del rànquing de Netflix Espanya mantinguin un molt bon nivell de crítica i alguna, fins i tot, podria arribar a optar a premis., que ja es poden veure a la plataforma.Una de les majors sorpreses del darrer trimestre de 2022 a la plataforma. El risc (i el repte) eren majúsculs, en aquest film bèl·lic que adapta la novel·la d', publicada el 1929. Un any després s'estrenaria l'obra mestra de, primera pel·lícula que s'atrevia a criticar el relat positivista de la Primera Guerra Mundial. Per això mateix, aquesta moderníssima cinta alemanya ha sorprès tant la crítica com el públic generalista. La seva bellesa audiovisual potencia el cru relat de Remarque i l'adaptació guionitzada per part de la producció alemanya, en una visió diferent de la història original.Elés un dels gèneres que més funcionen a Netflix. La majoria d'obres que triomfen a la plataforma son documentals, sigui en format de sèrie o en llargmetratge, però les pel·lícules ficcionades guanyen menys terreny en aquest sentit. Arriba la sorpresa amb aquest thriller basat en fets reals sobre Charlie Cullen, un infermer que es va dedicar a assassinar pacients en diferents hospitals dels Estats Units. Un dels màxims reclams del film són els protagonistes:, dos merescuts guanyadors d'Oscar.és una de les estrelles de major èxit sorgides de la factoria de Netflix. Des del seu pas perque no para de recollir projectes, però cap li ha sortit tan rodó com, la història de la germana petita de Sherlock Holmes. La segona part arriba després del triomf sublim del film original, que va aterrar en pandèmia, i manté els ingredients esbojarrats que van atraure tant de públic. Trencament de la quarta paret, univers Sherlock (molt més adolescent), ritme frenètic i uns guions fàcils i entretinguts. Els seus secundaris són de luxe:

