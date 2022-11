El Govern insisteix que el Hard Rock només arrencarà si compleix amb la «legalitat vigent»

El conseller de Territori,, ha exposat aquest dimecres que el projecte delal camp de Tarragona només avançarà si compleix amb la "legalitat" vigent. Així ho ha exposat el nou titular del departament durant la sessió de control al Govern, després que fa unes setmanes es fes públic undel Departament d'Acció Climàtica per aquest macrocomplex, que apunta que l'última modificació del pla director urbanístic no compleix elsnecessaris. Aquest document és un nou entrebanc pel projecte, ja que aquest informe, preceptiu,i obliga a fer-hi canvis: la previsió era que la comissió d'Urbanisme de Tarragona aprovés el projecte en els properes dies.Fernández, en resposta a una pregunta de Junts que li demanava posicionar-se sobre el projecte, ha assegurat que l'executiu "treballa de manera" davant projectes "tan grans" que tenen impactes beneficiosos però també amb externalitats negatives sobre el territori: "Hem de ser exigents", ha insistit. Així, ha expressat que ara s'hauran de fer lesper respondre a les "demandes" dels departaments: "Qualsevol projecte urbanístic, fins que no tingui informes favorables, no pot tirar endavant", ha recordat Fernández, que ha instat Junts a no generar "incerteses" amb aquestes preguntes: "Estic convençut que vostè no m'està plantejant que no fem res que no sigui complir amb la legalitat i el marc jurídic", ha afegit.En la seva intervenció inicial, el diputat de Junts Joaquim Calatayud ha defensat la importància del turisme per al territori, i ha avisat que perdre aquesta oportunitat seria "un luxe" que el Govern i el país no es poden permetre. "Des de Juntspel projecte del Hard Rock. És una oportunitat única", ha insistit Calatayud, que ha subratllat que aquest projecte generaria"directes". "Cal exigència, complir el pla director, preservar el nostre medi ambient, però això no pot ofegar una oportunitat i inversió que a comarques tarragonines generarà llocs de treball", ha exposat.En concret, l'informe publicat fa unes setmanes subratlla la "manca de concreció en lesi de garantia de connectivitat ecològica", que segons el Departament, són aspectes "importants i imprescindibles" per garantir que el projecte tingui els "mínims" requisits ambientals. Fa dues setmanes, quan va sortir l'informe, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja , ja va assegurar que el projecte continua endavant malgrat aquest nou cop. "Es farà, i es farà bé", va apuntar en roda de premsa, per després insistir que caldrà complir els criteris mediambientals i també de seguretat. "Continuarà avançant", va ressaltar.Han passatdes de l'inici d'aquest projecte d'oci i turisme que es vol ubicar al costat de Port Aventura. El projecte contempla la construcció de dos hotels, un casino i una piscina de 6.000 metres quadrats, així com una zona comercial i un espai per a concerts. Els diferents tràmits administratius i judicials, però, no han deixat encara que quedin clars ni tan sols els usos de l'espai. La proximitat amb la indústria química va obligar a modificar el mapa, mentre que la seva expansió aquests últims anys encara ha dificultat més la creació d'aquest macrocomplex.

