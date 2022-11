Òmnium es conjura per convertir 500.000 persones en activistes «sense complexos» per la llengua

"Vincles", la gran aposta del 2023

Frenar l'ofensiva judicial contra el català

Un dels fronts que més centra l'acció d'en els darrers mesos és el de la llengua. Fa poc més d'un any, l'entitat anunciava una "triple línia d'actuació" per plantar cara a l'ofensiva contra la llengua - sobretot judicial, amb la pressió sobre l'escola catalana -, amb iniciatives com una fàbrica de continguts audiovisuals, un banc de veus o el projecte de "tàndem cultural" per renovar la idea de la parella lingüística. Aquest dimecres, l'entitat que presideixha presentat una nova campanya anomenada "Treu la llengua, comparteix el català!" per potenciar l'ús de la llengua en tots els àmbits, especialment en aquells on és més dèbil.La campanya, que comptarà amb 500 accions, l'han presentada Antich i la vicepresidència d'Òmnium,, al centre cívic Pere IV. L'entitat aspira que "500.000 persones es converteixin en activistes per la llengua catalana", interpel·lant especialment la seva base social -Òmnium compta, avui dia, amb més de 190.000 socis- per fer front al descens en l'ús social del català. Antich ha alertat de la situació "preocupant" pel que fa a l'ús del català, especialment a l'escola, entre els joves o en l'audiovisual. "Volem revertir aquesta situació des de la convicció que el català és una llengua viva i que ha demostrat que pot ser referent a nivell global en tots els àmbits i tenir un paper cabdal per a la cohesió social", ha assegurat.Precisament entenent el català com a, Òmnium ha presentat aquesta campanya per la llengua. "És una doble crida: d'una banda, a tota la ciutadania a, i de l'altra, a tota la comunitat d'Òmnium a fer-se activistes pel català", ha dit el president. En les properes setmanes, Òmnium presentarà un manual d'accions que poden fer aquests nous activistes. Tot això, en uns públics concrets: infants, joves i nous parlants. "El treball per la llengua i la cohesió social són indestriables", ha remarcat. Antich ha dit que a Catalunya la llengua és un element de cohesió i "d'autoestima col·lectiva".En els mesos vinents, l'entitat impulsarà diferents projectes i activitats arreu del territori, per tal que aquestes 500.000 persones que, diu Òmnium, formen part de la seva base social. "Volem que tothom tingui accés al català,i és l'eina més singular que tenim per participar en igualtat de condicions al segle XXI", ha assegurat. La vicepresidenta d'Òmnium, Mònica Terribas, ha ressaltat la "necessitat que els 500.000 membres de la comunitat d'Òmnium, amb la seva capacitat de penetració, es converteixin en activistes". "", ha exemplificat Terribas, que ha demanat a tothom que defensi el català "sense complexos" i amb "valentia". L'espot presentat per Òmnium va en aquest sentit. "Volem revertir el descens de català i reivindicar la llengua com a eina de cohesió social", ha reblat Antich.La gran aposta d'Òmnium per al 2023 és el projecte "Vincles", tal com va avançar Antich a NacióDigital . Similar al que era el "tàndem cultural" de finals de 2021, "Vincles" és "una tipologia de parelles lingüístiques" en què s'ensenya català a persones nouvingudes mentre, alhora, se'ls ajuda a l'arrelament i a incrementar el. "És aprendre català mentre un dels voluntaris lingüístics l'acompanya al mercat, o al CAP, o a resoldre algun tema de l'escola dels fills", detallava aquest cap de setmana el president d'Òmnium. L'entitat farà créixer aquest projecte de cara a l'any vinent en la línia d'utilitzar la llengua per enfortir la cohesió social.Segons ha detallat Òmnium, aquest projecte arribarà a 1.200 nous aprenents de català. Després de la prova pilot de 2019, que segons han informat Antich i Terribas ha estat un èxit, l'acció es vol tirar endavant a partir de l'any vinent. Constarà de trobades periòdiques -un o dos cops per setmana, d'una hora o hora i mitja de durada- amben aquelles zones o àmbits on es parla menys el català. Es potenciarà el català oral basat en les mateixes necessitats d'aquelles persones que el volen aprendre. Terribas ha destacat la capacitat de l'entitat per "generar projectes" que es converteixin en realitat. "Proposem que la gent es faci seu els seus projectes, que siguin una realitat als barris i municipis del país", ha afirmat.Hi ha diverses iniciatives que impulsa Òmnium, com, que crea un nou circuit de cinema infantil. "En l'últim any hi ha hagut 12.000 espectadors que han anat al cinema i volem que es tripliqui l'any vinent", ha dit Terribas. Òmnium també ha contribuït a impulsar, per produir contingut audiovisual digital en català en les plataformes que consumeixen els joves. "Volem continuar-hi col·laborant", ha dit. Una altra iniciativa en què Òmnium col·labora és, per tal de fer present el català a la tecnologia. Terribas també ha remarcat el festival, amb actuacions de cultura gratuïta, i els. "No només parlem de campanyes, també treballem per la cultura", ha dit la vicepresidenta.Pel que fa al projecte del-presentat l'any passat-, Terribas ha admès que no ha donat els resultats esperats i que està aturat i en fase de replantejament. Antich ha afegit que es va desplegar durant tres mesos, amb 141 activitats en 40 poblacions, i hi van participar 1.500 persones. "Va sorprendre l'èxit i la gent que s'hi va voler implicar, però ara està en fase de replantejament i millora", ha dit AntichTota aquesta campanya s'impulsa en un context de repressió, també contra la llengua. Antich ha dit que cal desplegar la defensa de la llengua en aquest context concret. Així, ha assegurat que Òmnium continuarà en el front judicial per defensar la llengua i l'escola catalana davant "les ingerències dels tribunals". "Seguim implicats en la defensa jurídica de les famílies de l'escola, un cas que hem fet cavall de batalla", ha dit. L'entitat vol que aquest cas creï jurisprudència. "L'escola ha de ser un espai de convivència i per garantir la igualtat d'oportunitats", ha assegurat.Òmnium també s'ha personat al(TC) per la sentència del 25% de castellà a les aules. "Defensem els drets lingüístics de tots els infants", ha assegurat, i ha refermat el compromís de l'entitat en la defensa de la cultura i la llengua arreu dels Països Catalans. Òmnium fa accions a l'Alguer, a la Catalunya Nord, al País Valencià i les Illes. "Si convertíssim els 10 milions de parlants en català en activistes, la llengua no estaria en la situació que està", ha afirmat Terribas.En la presentació de la campanya hi han assistit Francesc Xavier Vila, secretari de política lingüística; Carles Duarte, del CIC; Albert Lloreta, de La Fera; Pere Almeda, director de l'Intitut Ramon Llul; Rut Carandell, directora de Plataforma per la Llengua; Pep Riera, de la CCMA i Estel Solé, escriptora i actriu.

