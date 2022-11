Fiscalia demana 5 anys de presó per un home que abusava sexualment i de manera continuada la seva filla de 9 anys

La Fiscalia de les Illes Balears demana cinc anys i tres mesos de presó per un home acusat d', de manera continuada. La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears ha citat l'acusat aquest dimecres perquè declari.Segons l'escrit del fiscal, els fets van passar en data no determinada, però fins al 2019, quan aprofitant la seva condició de progenitor i, el processat obligava la menor a dormir al mateix llit i li tocava les parts íntimes, alhora que es masturbava en la seva presència.El Ministeri Públic considera els fets constitutius d'un delicte d'abús sexual i demana cinc anys i tres mesos de presó per a l'home, a més de la mesura de llibertat vigilada per un termini de deu anys i la pèrdua de la pàtria potestat. Així mateix,per un termini de vuit anys i que indemnitzi la perjudicada en la quantitat de 8.000 euros.

