Turull dona per tancat el cas Dalmases però reclama que «no torni a passar»

El secretari general de Junts,, ha assenyalat que el cas que afectaestà "tancat", però ha inistit que cal "prendre nota" perquè "no torni a passar". Dalmases va plegar fa dues setmanes com a vicepresident del partit i com a portaveu a la comissió parlamentària de la(CCMA), després que l'expedient intern elaborat per Magda Oranich constatés que la periodista del FAQS es va sentir intimidada després de l'entrevista adel programa del 9 de juliol. Turull, prudent, ha desvinculat la dimissió de Dalmases -que va arribar en una executiva especialment tensa i després de pressions de Borràs per tancat el cas d'una altra manera- de la pugna oberta al partit després de la sortida de l'executiu en unaa principis d'octubre.Preguntat sobre el perfil de associat a un mòbil de Rai López Calvet , estret col·laborador de la presidenta suspesa del Parlament i empleat del partit, ha apuntat que ell, en cap moment, ha ordenat posar en marxa qualsevol perfil fals a Twitter. El cas està en mans de la comissió de garanties del partit i, segons ha remarcat el secretari general, López Calvet també ha presentat una demanda vinculada a la qüestió. Pel que fa a hipotètiques sancions, l'exconseller de la Presidència ha remarcat que serà la comissió de garanties qui posarà damunt la taula diferents opcions.Aquesta setmana ha fet un mes de Junts fora del Govern, i Turull ha defensat que la decisió es va prendre de manera. "Es va votar i es va assumir el resultat", ha remarcat el secretari general de la formació, que ha demanat saber exactament "quins suports té" l'executiu al Parlament. Ha deixat cicatrius, la consulta interna? "La política la fem les persones. Hi ha situacions humanes que costen d'assumir. L'únic que puc fer és generar empatia i ajudar a resoldre aquestes situacions", ha apuntat el dirigent independentista, que ha volgut posar l'accent en laen la nova etapa del partit. Turull, en tot cas, no ha revelat què va votar, a diferència del que va fer. "Soc el secretari general del 100% dels afiliats de Junts", ha justificat l'exconseller de la Presidència.Preguntat sobre si Aragonès és un president "tutelat", Turull ha assenyalat que hi ha un "canvi" en les seves actituds, sobretot a l'hora deque hi havia al Govern prèvia al trencament. "ERC té uns dirigents que prenen decisions en aquesta direcció", ha apuntat Turull. Estan negociant els pressupostos? "No ens desentenem de res", ha remarcat, al mateix temps que ha insistit en la idea que els comptes ja no són els que va elaborar l'exconseller. Sobre les condicions que posaran per negociar, ha situat la fiscalitat i les polítiques socials com a prioritàries per "notar el mínim possible" la inflació. Hi ha en marxa un decàleg que inclourà deflactar l'per als qui tenen una "suposada". "La fiscalitat ha d'ajudar la gent a sortir-se'n més", ha indicat, tot criticant els qui volen "collar" amb més impostos.Si no hi ha pressupostos i hi ha una pròrroga, quines conseqüències hi hauria? "Definitivament, el president hauria de dir que téi hauria de fer una reflexió", ha apuntat Turull. En tot cas, però, ha volgut treure ferro a una hipotètica pròrroga, perquè els recursos previstos que hi ha de més per l'any vinent arribaran igual. "No comencem la casa per la teulada: hem de veure quines polítiques vol fer el president. Que ens les expliqui, les volem saber", ha remarcat. També ha assenyalat que, en aquest context, la dicotomia és "qüestió de confiança o eleccions".Pel que fa a l'informe del Parlament Europeu sobre el Catalangate , Turull ha constatat que Espanya ha triat que "l'estat de dret no existeix". "Pel que fa a l'independentisme, és un estat que tira pel dret. Són dinàmiques que no són pròpies d'una democràcia consolidada. La gravetat ési molt seriosa", ha remarcat el secretari general de Junts, que ha retret al govern espanyol que "xiuli" i ni tan sols hagi col·laborat en el document. Davant del fet que lahagi assenyalat que no vol "soroll" amb la qüestió i que no altera la taula de diàleg, Turull ha reclamat les dimissions del ministre de l'Interior,, i de la ministra de Defensa,En relació al que ja està camí del judici , el secretari general de Junts assegura que està pendent de quan arribi la sentència i se n'ha desvinculat. "Junts té dos anys i mig i té elements de seguretat perquè no hi hagi cap actuació sospitosa de dubte", ha remarcat. Turull era president del grup parlamentari de CiU en aquella etapa, ara en mans de l'. "Si ho hagués sabut, ho hauria denunciat", ha assenyalat. També tenia aquest càrrec a la cambra catalana durant el, primera gran votació en clau independentista dels anys àlgids del procés català. "Va ser un primer pas. Allà vam aprendre moltes coses que ens van fer arribar a l'1-O", ha dit.

