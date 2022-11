Figueres demana una unitat d'ARRO a l'Alt Empordà per garantir «respostes ràpides»

L'alcaldia deha plantejat al Departament d'Interior que l'Alt Empordà tingui unadels Mossos d'Esquadra pròpia per garantir una resposta "ràpida" en cas d'incidents., alcaldessa de la ciutat, afirma que la comarca necessitaria comptar amb una regió policial –com també demana el Consell Comarcal- però que entenen que això implicaria una estructura administrativa molt gran i que el més urgeix és disposar de les "eines" esmentades anteriorment."El que diem és queque, evidentment, suposa un pes important, sinó que el que necessitem són aquestes solucions de resposta ràpida en cas, per exemple, d'aglomeracions de gent o de situacions incíviques importants", remarca Lladó."Podem incorporar més agents de Guàrdia Urbana, multiplicar el pressupost de seguretat, treballar amb mossos i, a més, ara tenim el compromís de tenir més efectius, que feia anys que no passava", explica Lladó. Però, segons afirma l'alcaldessa, caldria fer un pas més. En aquest sentit, Lladó diu que han parlat amb el conseller d'Interior,sobre la possibilitat de crear una Regió Policial Nord per "reconèixer aquesta singularitat".No obstant això, Lladó afirma que són "conscients" que això suposaria incorporar una gran "estructura administrativa amb els diferents cossos d'emergències" que potser no caldria., la capacitat de resposta ràpida en casos en què, per exemple, hi ha una aglomeració de gent o hi ha situacions incíviques importants", detalla l'alcaldessa. "Els hem dit que no necessitem tota l'estructura, però sí solucions de resposta ràpida com seria una unitat d'ARRO", afegeix Lladó.

