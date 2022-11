Els demòcrates resisteixen al Congrés tot i la pèrdua de la cambra: ara la lluita és al Senat

. En el que es preveia un escenari funest per a la segona meitat de la presidència de, els resultats de les-encara per escrutar en bona part dels estats del país- no han estat tan perjudicials per al partit demòcrata com es preveia en les enquestes. La victòria és clara per als republicans, però aquest gir de guió estableix resultats molt ajustats que obligaran a l'escrutini fins al final per a determinar exactament com queda repartida la cambra.Encara que tots dos partits han mantingut fins al moment alguns dels seus feus, com Nova York, Colorado, Oregon o Califòrnia per als demòcrates; Kansas, Oklahoma, Indiana o Alabama per als republicans,a primera hora del matí d'aquest dimecres -horari català-.El governador de l'estat de Florida, Ron DeSantis, i el senador Marco Rubio, tots dos del Partit Republicà, han estat reelegits en els seus càrrecs. En un escenari favorable per al retorn de Donald Trump a la cursa presidencial,, de 44 anys, és un dels possibles candidats que poden fer ombra a l'anterior líder dels EUA. El governador de Florida, quei seguir "ampliant les proteccions provida" ja ha estat assenyalat pel mateix Trump, qui no va tenir cap mena d'escrúpols en burlar-se d'ell durant la campanya de les midterm.

