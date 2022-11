Marlaska, preguntat sobre el cas Pegasus: «Bé, adeu, ja parlem»

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparegut aquest dimarts al Congrés dels Diputats en el marc de la comissió de secrets oficials, on ha esquivat qualsevol declaració sobre l'informe del Parlament Europeu que assenyala el govern espanyol per l'espionatge a independentistes amb Pegasus. El portaveu de la CUP a la Comissió, Albert Botran, ha lamentat que Marlaska ha fugit quan li ha expressat, amb la diputada de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, la indefensió dels espiats. "Bé, adeu, ja parlem, eh", afirma que ha contestat.



Marlaska no ha volgut donar resposta als grups parlamentaris que han aprofitat la seva presència per reclamar més dades sobre l'espionatge a independentistes amb el programa Pegasus, com tampoc sobre la tragèdia de Melilla del 24 de juny passat en què van morir almenys 23 migrants. "La compareixença no ha servit de res", ha denunciat Botran.

Els grups que han aprofitat per interessar-se per l'espionatge amb Pegasus, coincidint amb l'informe preliminar del Parlament Europeu que dona per provat que es va espiar 65 independentistes, han topat amb una paret. Fonts de, d'altra banda, han assegurat que el govern espanyol és el primer interessat relacionats amb el cas.El titular d'Interior espanyol ha parlat adurant aproximadament dues hores i ha ofert detalls de forma genèrica, però circumscrits a fi de la compareixença sobrepel que fa a policia esoanyola, la Guàrdia Civil i la resta d'organismes sota la seva competència.

