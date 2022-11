Les superilles de l'Eixample començaran a funcionar el 18 de novembre

Reducció de trànsit

A partir delentraran en vigor lesdefinitives dede les obres de la. Ho ha anunciat el gerent de Mobilitat i Infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona, Manuel Valdés López, que ha indicat que el principal canvi es donarà alper travessar de punta a punta l’Eixample.Alhora,també veuran. Només podran seguir en línia recta les bicicletes, patinets i vehicles d'emergències. Gràcies a la supressió d'un carril i a les obres actuals, els 16.000 vehicles que circulaven per Consell de Cent s'han reduït fins a 7.500.Manuel Valdés ha explicat que l’objectiu de la mesura ésque circula per aquesta zona de l’eixample per poder convertir aquest espai en àrees on elsdels nous eixos verds.En aquest sentit, ha detallat que la mesura no s'ha implantat fins ara "perquè les obres no ho demanaven". A grans termes el principal canvi suposarà que, a excepció de bicicletes, patinets i efectius d'emergències,. Valdés ha indicat que no s'instal·laran pilones ni cap altre mecanisme per privar el pas, sinó que "la mateixa configuració de l'espai físic condicionarà que la sortida dels cotxes i les motos estigui encarada a fer el gir".En relació amb el trànsit local, ha assenyalat que "en tot moment es garantirà que els vehicles puguin accedir a qualsevol destinació situada dins dels quatre eixos verds", però ha reconegut que s’haurà de buscar "quina és la ruta alternativa possible perquè longitudinalment no es podrà fer i en la majoria dels casos s’haurà de girar a cada illa".El gerent de Mobilitat i Infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona, ha matisat que hi haurà tres àmbits on els vehicles no estaran obligats a girar: a la; a la, i a les quatre cruïlles que envolten la(Bruc-Consell de Cent; Bailén Consell de Cent; Aragó-Girona; i Diputació-Girona).Valdés ha aprofitat la roda de premsa per explicar querodat a la zona. Ha detallat que abans de la pandèmia per Consell de Cent circulaven 16.000 cotxes diàris. "Amb la implantació del carril d'urbanisme tàctic i el pas de dos a un carril es va reduir la dada fins als 9.000 vehicles i amb les obres actuals fins als 6.500 o 7.500", ha precisat.Pel que fa a les possibles alternatives, no ha volgut assenyalar amb claredat cap, tot i que és previsible que lade cotxes i motocicletes a conseqüència d'aquestes modificacions.Per la seva banda, el director tècnic adjunt de BIMSA i responsable de les obres, Paco Alcañiz, ha explicat que els treballs avancen a bon ritme i que la previsió és que es compleixin els calendaris fixats. Així, ha comentat que s'espera que "cap aes puguicomençar a passar el trànsit pel nou paviment i començar a atacar la resta del carrer".

