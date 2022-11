Troben una variant genètica que predisposa a ser prim present en el 60% dels europeus

Un equip deli de l'han descobert una variant d'un gen implicat en la nutrició cel·lular que predisposa els seus portadors, al voltant del 60% de la població europea, a acumular menys greix. L'estudi ha estat publicat a la revista Genome Biology.Per al cap del Grup de Metabolisme i Senyalització Cel·lular del CNIO,, la troballa suposa "". Al seu torn, la directora d'IMDEA,, ha analitzat que "pot tenir implicacions en el desenvolupament i aplicació d'".Per la població en general, la influència dels gens en el pes corporal és del voltant del, segons determinen els darrers estudis. "L'estil de vida té molt impacte, però els factors genètics també influeixen", ha explicat la investigadora del CNIO,Eli l'es defineixen per una acumulació anòmala o excessiva de greix que afecta la salut. Per a buscar variants genètiques que influeixen en el fenomen i les alteracions metabòliques associades, un equip d'IMDEA Alimentació va recaptar desans, material genètic i dades com el pes, l'índex de massa corporal, les quantitats de greix total i visceral, la quantitat de massa muscular i els perímetres de cintura i maluc, entre altres.Els autors del treball van analitzar les possibles associacions d'aquests paràmetres amb 48determinades, seleccionades per la seva possible rellevància funcional. Van detectar així una "correlació significativa entre una d'aquestes variants en el, i molts d'aquests paràmetres relacionats amb l'obesitat", determina l'estudi.

