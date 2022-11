La Generalitat gastarà quasi 100 milions més del previst en factures de la llum

L'porta de corcoll moltes famílies, però les factures a l'alça també obliguen les administracions a reformar pressupostos per poder-les pagar. L'últim exemple va arribar al consell executiu del 25 d'octubre, quan el Govern va aprovar incrementar el topall de despesa en electricitat dels 93 milions previstos anteriorment fins a 157,3 milions. No és, però, l'única modificació que ha hagut d'aprovar, fins al punt que el conjunt d'esmenes sumenL'acord de finals del mes passat fa referència a la compra centralitzada d'electricitat per als departaments de la Generalitat, les seves escoles públiques i diverses entitats i organismes del seu sector públic. Es tracta, però, de lade la partida per a aquest any, establerta inicialment en 91,5 milions, l'agost del 2021, i que tres mesos més tard ja es va inflar lleugerament fins a 93 milions, en veure que els preus s'enfilaven. Va ser, però, un canvi insuficient i ara s'ha hagut d'aprovar un nou "increment de la despesa del 86,21% pel que fa a l'electricitat" per pagar la factura del 2022.En total, per tant, aquesta compra centralitzada s'ha encarit en 65,8 milions per damunt d'allò inicialment previst, per pagar increments sobrevinguts de 700.000 euros en la llum de les, de 265.000 en la de lao de 250.000 en la delde Sant Cugat, entre d'altres. I quina empresa se'n beneficiarà d'aquest suculent augment? Malgrat que la compra es deriva d'un acord marc en què s'havia inclòs, va ser aquesta última comercialitzadora independent la que es va endur l'adjudicació del major paquet d'electricitat per a la Generalitat a l'any 2022.Ara bé, empreses públiques de fora d'aquesta compra centralitzada també han hagut de modificar les seves previsions.va adjudicar una compra a Gas Natural per valor de 10,6 milions per tot el 2022 que aviat va quedar curta, motiu pel qual el maig ja en va habilitar una segona de 13,7 milions amb Endesa i encara el juliol va haver d'incrementar l'adjudicació de la primera en 6,4 milions per acabar de passar l'any.En altres ocasions, el que ha ocorregut és sensiblement diferent. No és que calgués incrementar el sostre de compra, sinó que, en contractes de subministrament del 2021 que es preveienper al següent any, l'empresa adjudicatària en va desistir en considerar que no s'ajustaven als preus actuals, motiu pel qual s'ha hagut de licitar un nou contracte amb un cost superior. És el cas de l'electricitat per a la, pel qual es van pagar 7,8 milions a Gas Natural l'any passat i que, amb un nou contracte, es preveu pagar des d'ara a la mateixa empresa 22,3 milions anuals. O també pel que fa a la, que tenia un contracte d'1,8 milions per a la llum de tot el 2021 i que preveu abonar ara 2,4 milions només per al segon semestre d'aquest any després que l'anterior subministradora declinés prorrogar el servei.El total de modificacions sobrevingudes detectades suma unde 94,7 milions en factures de la llum per a la Generalitat i el seu sector públic. Una quantitat gens menyspreable que segur que molts consellers agrairien molt poder incorporar al seu Departament. Les següents 12 finestres permeten copsar de forma interactiva, des de l'educació fins a llengua o presons, per calibrar millor així les magnituds tractades. En tot cas, cal insistir que els quasi 95 milions no són tots els recursos destinats a pagar electricitat, que en són força més, i ni tan sols l'increment total de la partida per a l'any actual, sinó només la despesa sobrevinguda i no prevista inicialment que ha obligat a modificar el pressupost.

