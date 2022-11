El nou pla de Colau a la ronda Sant Antoni: tres claus i dues incògnites

Un projecte amb bus i carril bici

Treure la llosa i reformar la Ronda de St.Antoni afavorint vianants, transport públic, bicicleta i una millor distribució de mercaderies



Aquesta és la proposta pactada amb veïns/es el 2018 i que agrupa el major consens polític. Des del PSC la seguim defensant com la millor opció — Jaume Collboni (@jaumecollboni) November 8, 2022

Barcelona ja té tercera -i cada vegada més probable que definitiva- proposta per. El govern d'Ada Colau va presentar aquest dilluns als veïns els plans per al futur d'aquesta via, i avui ha explicat als mitjans un projecte que queda travessat per tres aspectes clau: que l'Ajuntament vol mantenir-hi; que el govern municipal podrà tirar endavant el projecte sense necessitat de validar-lo amb l'oposició; i que cap dels dos fronts veïnals que ha presentat queixes queda satisfet amb la proposta actual.Una situació que, a més a més, ha de conviure amb la tensió dins del govern -- i un calendari incert, marcat per les eleccions. Alhora, se suma a l'equació el dubte sobrela ronda de Sant Antoni, com es preveia mesos enrere.Després de mesos de trobades amb el veïnat -una part del qual vol que torni el trànsit rodat, com es va proposar el 2018, mentre que l'altra banda defensa que no hi passi cap vehicle-, l'Ajuntament va formalitzar ahir la nova proposta d'avantprojecte. La intenció del govern municipal és que finalment hi hagiper on passarien cinc línies. Ara bé, no seria a tota la zona coberta per la llosa actual -que es començarà a retirar dilluns vinent- sinó que cobriria només la meitat de l'espai. En concret,. En el mateix tram, hi hauria un carril bici bidireccional i zones per a càrrega i descàrrega de mercaderies. A les dues bandes, hi hauria unes voreres amb arbres d'uns deu metres cadascuna.La segona tinenta d'alcaldia i responsable d'Ecologisme, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat,, reivindica que aquesta operació permetria que el bus "sigui més àgil", que "s'apropi al Raval" i que es resolgui "el conflicte" de Comte Urgell. Sobre aquest carrer, es defensa queL'altra part,i es permetria l'ús de la bicicleta amb botonadures. Alhora, es preveu la creació de dues placetes a l'encreuament de la ronda amb Tamarit i amb Casanovas, mentre que s'acaba la pacificació del carrer de Tamarit per connectar la ronda amb la superilla de Sant Antoni.S'hi ubicaran 50 arbres més, en el conjunt de la ronda, fins arribar a les 160 plantacions. Per fer-ho, es disposaran escocells i parterres, amb excepció de la zona en què el pas del metro soterrat no ho permet, apunta el govern municipal. En conjunt, els càlculs municipals asseguren que si ara hi ha 15.262 metres quadrats pacificats entre la llosa i el carrer de Tamarit,més d'espai públic destinat al. Igualment, a tota la zona a reformar s'hi abocarà pedra natural i s'evitarà l'asfalt.Si bé el regidor de l'Eixample,, ja va expressar deu dies enrere que l'objectiu del govern municipal es mantenia en la necessitat de tirar endavant el projecte aquest mandat, fonts d'Urbanisme recalquen aque aquesta voluntat és prioritària. Totes dues branques, però, corresponen a regidors de Barcelona en Comú. Per contra, el primer tinent d'alcaldia i líder del PSC,ha expressat aquest dimarts a les xarxes socials quevan portar al plenari municipal quatre anys enrere, quan eren fora del govern. Aquella idea, que retornava el trànsit a tota la llosa, va comptar amb el suport de la majoria de l'Ajuntament, però el govern municipal dels comuns la va descartar.Si es resol aquest entrebanc intern, però, comuns i PSC tenen el camí aplanat. El projecte ha de passar per comissió de govern i res més. En no requerir la modificació de cap gran pla urbanístic, l'oposició no haurà de donar el seu vistiplau a cap part crucial del pla a cap comissió municipal ni al plenari.Aquest anunci municipal ha arribat dues setmanes després que les entitats de la zona expressessin la seva insatisfacció amb l'última proposta. Aquest nou projecte, però, tampoc els ha satisfet. D'una banda, els partidaris que torni el trànsit rodat, defensen que l'autobús hauria de travessar tota la ronda que ara ocupa la llosa per apropar el transport públic "a la gent gran", apunten des de laI lamenten que amb aquesta disposició proposada "el bus haurà de fer un tetris que implicarà més contaminació".De l'altra banda, els veïns organitzats en la, que van exposar els motius climàtics i de falta d'espais de joc a punts especialment densos com el Raval, tampoc no ho veuen clar. Des d'aquesta entitat remarquen que la proposta "és un retrocés social" després de 14 anys sense trànsit. Igualment, defensen que la millora del transport públic s'hauria d'aconseguir retirant espai al vehicle privat i no a una zona pacificada. A més, condemnen que l'Ajuntament no els hagi rebatut ni discutit cap dels arguments amb què reclamen que l'espai sigui tot dedicat per als vianants.[noticiadiari]2/241392[noticiadiari]Pel que fa a les coincidències, totes dues percepcions veïnals remarquen que se senten decebudes després dels esforços dedicats a la participació amb el projecte del govern. Janet Sanz, al seu torn, reforça la idea quei que aquesta proposta fa equilibris.Mentrestant, els veïns que es van reunir aquest dilluns amb la màxima responsable municipal d'Urbanisme detallen que en la trobada es va deixar una incògnita a l'aire:que planteja el sector dels comuns. En aquest sentit, Sanz ha defensat que els plans del consistori passen per treballar els pròxims mesos amb els veïns, tancar el projecte al febrer i licitar les obres aquell mateix mes, amb la intenció que. Els ritmes administratius i la divisió interna del govern, però, obren un espai de dubte per al veïnat.Si bé l'Ajuntament va anunciar mesos enrere que la voluntat era convertir la ronda Sant Antoni en un espai totalment pacificat en cap de setmana, suspenent el pas dels autobusos, ara s'ha evitat mencionar aquesta possibilitat en l'avantprojecte. Janet Sanz ha refredat aquesta idea i s'ha emplaçat a treballar-ho pròximament., s'ha limitat a respondre, preguntada per aquesta qüestió.

