Mor Carme Alcoriza, exsecretària i guardiana dels secrets de Jordi Pujol

, secretària del presidental llarg de bona part del seu mandat, des d'incis dels vuitanta fins que va deixar el Palau de la Generalitat (2003). Amb posterioritat, però, va continuar col·laborant amb l¡expresident en el seu despatx oficial. Amb ella se'n va una de les persones més properes a l'expresident Pujol i considerada una de les seves col·laboradores mésAlcoriza va treballar amb Pujol des d'abans de la seva arribada a la presidència. Va ser-ne col·laboradora ja en els anys de Banca Catalana i va ser ella qui va mecanografiar alguns dels seus textos més rellevants, com la conferència sobre lesa Europa que Pujol va fer a Esade el 1975, encara sota el règim de Franco.La seva figura va ser molt influent i fins va generar cert mite, compatible amb una actitud sempreen el seu comportament, amb fama de bona organitzadora i persona hàbil. Alcoriza es va convertir en una persona influent, amb accés a l'agenda del president. Va acabar sent un testimoni de totes les vicissituds per les quals va passar l'era Pujol, des de les primeres victòries electorals al, fins a l'etapa deen la secretària general de la Presidència i el posterior declivi.Hi ha testimonis que han deixat escrit fins a on es notava el pes de Carme Alcoriza, que segons un dels antics col·laboradors de Pujol,, en el llibre La volta al món amb Pujol, va mantenir una relació tensa ambi el seu intervencionisme. Pedrós explica en el llibre els intents de Ferrusola d'aprofitar alguns viatges presidencials per activitats de negoci, amb l'oposició d'Alcoriza.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor