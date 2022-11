Commoció a Alemanya: alliberen una nena de 8 anys retinguda a casa els avis des que era un nadó

Laha alliberat una menor de 8 anys que estava tancada en una habitació a casa dels seus avis materns des de pocs mesos després de néixer. La, així es diu,, no ha anat a la llar d'infants ni a escola, no ha anat en cotxe ni ha vist mai un bosc, segons el seu testimoni que ha compartit el diari local SauerlandKurier.La fiscalia de la ciutat de, a l'oest d'Alemanya, està investigant la mare i els avis, ha informat el seu portaveu,. "El, l'oficina de benestar juvenil del districte d'Olpe i la policia van entrar a una casa d'i van prendre la custòdia d'una nena de vuit anys que hi vivia", va explicar el fiscal.La Maria va néixer el 2013, filla de pares separats. Vivia amb la mare, tot i que el pare la visitava sovint. Un dia, però, la dona va informar el pare amb una nota al vidre del seu cotxe quei el pare va perdre el contacte amb les dues. Anys després, l'oficina de benestar juvenil va trobar indicis que no havien marxat.El setembre d'aquest any, juntament amb la policia, van anar a la casa amb una ordre judicial i van descobrir les condicions com vivia la Maria. La mare i els avis materns estan acusats de privar la llibertat a la menor, un delicte pel qual. La nena, que no presentava senyals de desnutrició ni maltractament, però sí, ha estat reubicada amb una

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor