El Banc d'Espanya subvenciona part de les vacances dels seus funcionaris amb diners públics

amb diners públics. En el cas de l'hivern, la subvenció és del 60%. Són dades que ha publicat Eldiario.es aquest dimarts en les quals ha quedat demostrat que mentreespanyol, com per exemple en matèria del salari mínim o de l'augment de les pensions, gasta gairebé cinc milions d'euros l'any en les residències de vacances dels seus treballadors. En concret,Es tracta d'un benefici històric dels treballadors del Banc d'Espanya que ja de per si. En total, són 3.000 persones que accedeixen a aquesta feina "privilegiada" després de superar unes oposicions. Un cop ho fan, s'asseguren una elevada font d'ingressos. La mitjana del sou dels treballadors, segons dades del 2021 del mateix organisme, és de 67.000 euros l'any, és a dir, de. En el cas d'un alt càrrec, per exemple el subdirector general del Banc, cobra al voltant de 160.000 euros l'any, el doble del que es paga pel mateix càrrec en un altre lloc de l'Administració.Més concretament, d'un conveni signat el 1979 després de negociacions amb els sindicats. En el cas de les vacances, la manera d'operar de l'organisme és la següent. Proposa als funcionaris dues opcions, si ho volen, quan marxen. Poden escollir entre una de les duesque són propietat del Banc o bé elegir entre elde viatges que tenen contractades. L'organisme públic ha assegurat al rotatiu que les residències s'utilitzen com a, però ells que s'hi han desplaçat han pogut comprovar que, en el fons, són veritables "hotels de luxe" amb diverses instal·lacions esportives, com un minigolf, un frontó i zones de joc per a nens.No són, per tant, qualsevol mena d'establiments. De fet, un és una tocar del mar a casa nostra. Una construcció a(Tarragona) reformada a principis del segle XX. I un, molt pròxima a pistes d'esquí i en plena serralada del Guadarrama. La factura d'aquesta subvenció als treballadors, han precisat, és de 4,5 milions d'euros. Una xifra que han pogut donar després de consultar els contractes del portal de transparència de contractació pública i del mateix Banc d'Espanya.La despesa d'aquestes dues residències tampoc és menor.El 2017, l'organisme va adjudicar el contracte per dos anys, prorrogables, per un import conjunt de: 4,1 milions l'any. El 2020 es va afegir la posada en marxa d'un nou procés “pluriennal”, que va elevar el preu als 4,3 milions anuals. Tot plegat, deixant de banda les reformes i despeses de manteniment que s'hi han anat fent, entre les quals destaca una alarma per evitar ocupacions. En aquestes despeses, en total, són més de 2 milions d'euros sense impostos en només quatre anys. Mig milió correspon a més de 50 adjudicacions de contractes menors., però,S'engloba en una partida genèrica d'“acció social” en el pressupost del supervisor de 19,65 milions i que inclou totes aquelles “prestacions i beneficis que tenen per objecte millorar les condicions personals o familiars de l'empleat”. El diari, que s'ha posat en contacte amb l'entitat, també ha detallat que el Banc no ha volgut concretar quantes pernoctacions paga als seus empleats, tot i que altres fonts han precisat que serien unes. “El cost dels serveis, així com les licitacions associades, es realitzen d'acord amb la normativa vigent i se subjecten als límits establerts anualment en la llei de pressupostos”, han resolt des del Banc.

