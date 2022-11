Cava al Gòtic: l’escola de Sant Felip Neri serà pública el curs vinent

, ja sou pública". Tal com han anunciat l’alcaldessa de Barcelona,, i el conseller d'Educació,, aquest dimarts a la tarda des de la porta del centre, l'escola de Sant Felip Neri serà de titularitat pública el curs vinent. "L'escola es queda aquí, en aquesta plaça on va haver-hi bombes feixistes i ara la seguim omplint de vida": les reivindicacions de les famílies, que demanaven poder fer el pas d'escola concertada a la xarxa pública per evitar-ne la desaparició, han obtingut finalment resultats després de mesos de lluita incansable i ho han celebrat amb cava i confeti.El cor delvibra a mig matí i al migdia, quan els nens de l'escola Sant Felip Neri juguen a la plaça homònima durant les estones de lleure. Se senten mentre es passeja pels carrerons del barri, sobretot pel carrer de Sant Sever, i l'alegria dels infants es multiplica quan el viatger s'apropa al carrer de Sant Felip Neri, un dels dos punts d'accés a la plaça. Mentre els nens hi són, ningú més hi pot accedir.En un Gòtic massificat, a vessar de botiguetes de souvenirs i grups de turistes de tot el món que escolten atents els guies, lamolt important. I així ho seguirà fent després que els Felipons, actuals propietaris dels edificis que ocupa el centre, hagin accedit aamb elDe fet, ladels espais era, fins fa dues setmanes, l'únicque tenia la comunitat educativa per poder fer el pas, després que famílies, docents i Consorci d'Educació de Barcelona -format pel Departament d'Educació i l'Ajuntament de Barcelona- ho acordessin mesos enrere. La titularitat del centre, actualment en mans de la Fundació Torras i Bages, demanava amb urgència el canvi, però els Felipons no volien cedir més espais dels que ja ocupa l'escola actualment -l'edifici principal i part del convent que hi ha al costat- per ampliar la superfície, un requisit indispensable per poder fer el pas a centre públic.El Consorci, en una "" amb els Felipons, els va proposar finançar la rehabilitació del convent i pagar el lloguer de tots els espais ocupats ara més el convent. Després de més de quatre mesos de silenci, les famílies i docents van rebre a finals d'octubre resposta per part de l'Ordre religiosa: acceptaven poder llogar els espais actuals al Consorci, però no estaven oberts a negociar per l'espai del convent.Finalment, els Felipons han accedit a llogar els espais al Consorci ihan volgut oficialitzar el. La conselleria ha anunciat diverses actuacions al centre amb una inversió d'1,5 milions d’euros que pagaran a mitges la Generalitat i el consistori. "", ha clamat el president de la Fundació Torras i Bages, Ignasi Garcia.Durant les darreres setmanes, la comunitat educativa ha estat fent mobilitzacions tots els dimarts a primera hora del matí per poder agilitzar els tràmits del canvi de titularitat. Han estat molt insistents, i ho han fet per un gran motiu: l'escola de Sant Felip Neri és l'única ubicada al Gòtic Nord. Les famílies no la volen perdre, ni tampoc l'institut, que és l'únic que hi ha en tot el barri. "És un dels únics reductes del Gòtic Nord on queda una mica de barri", lamenta el president de l'AFA, apel·lant el "" que els ha mobilitzat.

