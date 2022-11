Junts retreu a Junqueras que aixequi «el veto» al PSC pels pressupostos i augura «un tripartit»

La portaveu de Junts al Parlament,, ha retret al president d'ERC, Oriol Junqueras, que hagi aixecatal PSC en la negociació dels pressupostos, després que elamb una delegació socialista. "El tripartit amb PSOE i comuns que ja funciona a ple rendiment a Madrid i a Barcelona, aviat el veurem a Catalunya", ha advertit Sales en roda de premsa aquest dimarts, des d'on ha augurat "unen tota regla" entre els comptes espanyols, els de l'Ajuntament, i els catalans.Les consellerestambé es van reunir la setmana passada amb Junts, amb qui els republicans insisteixen que volen aprovar els comptes. Sales ha demanat als de Junqueras que deixin dea Junts per aquest aval. "El focus no és Junts, qui ha de fer els pressupostos és el Govern d'ERC", ha insistit la portaveu, que ha assegurat que la seva formació vol treballar "".Ha assegurat que durant la reunió hi van anar "a escoltar", i també van demanar concreció. Sobre les reiterades crides d'ERC a l'aprovació dels pressupostos perquè van ser iniciats per l'exconseller de Junts, Sales ha insistit que ara el context "ha canviat": "Eren uns pressupostos d'un govern de coalició.", ha insistit.D'altra banda, Sales s'ha referit a la moció que el seu grup parlamentari ha registrat perquè el Parlament constati laen el Govern. ERC hi ha presentat diverses esmenes per matisar el text, però Junts ja ha avançat que. Sales ha explicat que de moment estan negociant amb la resta de grups per mirar que el text pugui tirar endavant. La moció es debatrà i votarà dijous a la tarda.Sobreque confirma l'espionatge a 65 independentistes amb Pegasus, la portaveu de Junts ha exigit al govern espanyol que assumeixi "responsabilitats polítiques" i que dimiteixin "els responsables polítics" de la situació.

