Vídeo | Caminar del Cim d'Estela al Roc d'Auró sobre una línia aèria de 600 metres

per NacióDigital, Berga, Catalunya |

Espectaculars. Així són les imatges queha compartit d'uns joves que caminen sobre unaque connecta el, al Berguedà. El vídeo, de poc més de quatre minuts, ofereix imatges inèdites de com s'uneixen els dos pics, les travesses que fan els joves sobre la línia i unque envolta aquests dos cims emblemàtics. Observeu i gaudiu vosaltres mateixos:El vídeo és obra de, un grup de joves amb experiència en altres pics. "M'heu fet plorar", els hi ha comentat una internauta. "És el meu lloc preferit amb el parapent amb una visió molt diferent!!", ha continuat relatant en el missatge. El clip, que van penjar fa uns 15 dies, té més de 700 visualitzacions."Cinc dies, sis persones i 600 metres de línia van servir per connectar el Pic d'Estela amb el Roc d'Uró, creant un pont màgic que ens deixa al record", han resumit els seus creadors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor