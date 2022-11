El govern espanyol acusa Feijóo de «deixar-se arrossegar per l'extrema dreta»

Llum verda a la llei de lobbies

El govern espanyol no ha fet cap referència a l' informe del Parlament Europeu sobre Pegasus i cap periodista ha preguntat sobre el tema en la roda de premsa posterior al consell de ministres. La portaveu, Isabel Rodríguez, sí que ha atacat fort el Partit Popular. Sobre l'enduriment del discurs dels principals líders del PP. després quehagi assegurat que l'objectiu del govern deéss'hagi referit al risc d'un "canvi de règim".La portaveu ha assenyalat que les parauyles d'Ayuso es produeixen per distreure l'opinió pública dels greus problemes que travessa la Comunitat de Madrid, en referència a la greu crisi als serveis d'urgència, però ha apuntat cap a Feijóo: "És greu que qui lidera l'oposició estigui posant en qüestió la democràcia a Espanya". Ha acusat Feijóo de deixar-se. Ha criticat durament Feijóo, que ha fet una gira per Amèrica Llatina, per "anar fora a posar en dubte la democràcia".L'informe preliminar de la comissió sobre Pegasus al Parlament Europeu ha estat el grande la compareixença informativa. L'informe assenyala el govern espanyol per l'espionatge a dirigents independentistes en el marc del Catalangate. Aquest dimarts, el Govern ha aplaudit l'informe d'Estrasburg . La consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, ha expressat la "satisfacció" del Govern pel contingut i les valoracions que fa la ponent del comitè. "Estarem molt pendents de les conclusions finals, que segurament arribaran entre març i juny de l'any vinent", ha afirmat, i ha dit que el Govern "celebra el" del Parlament Europeu al govern espanyol.Sobre les imatges delsque contradiuen les paraules del ministre de l'Interior i mostren que podien haver-se produït, Isabel Rodríguez s'ha defensat dient que el govern espanyol "lamenta la pèrdua de vides humanes" i que Interior "ha donat explicacions des del primer moment", recordant que avui mateix García-Marlaska compareixerà davant laLa portaveu ha repetit en diverses ocasions, a preguntes dels periodistes, que l'executiu té "confiança en els cossos de seguretat de l'estat" i ha reiterat el compromís amb les investigacions obertes. Davant les crítiques rebudes, entre elles del Defensor del Poble, ha refermat el criteri governamental que les forces policials van actuar sempre amb "proporcionalitat i d'acord amb la llei".L'executiu ha aprovat l'avantprojecte de llei de transparència i d'integritat dels grups d'interessos, l'anomenada llei de lobbies. Montero ha explicat que es pretén regular la relació de les empreses i els alts càrrecs de l'administració en les seves activitats per "intentar influir de manera legítima" sobre els poders públics. Es considera que estan fora de la condició de lobbies els partits, les organitzacions empresarials i sindicals, i col·legis professionals.La ministra ha explicat que es crearà un registre de lobbies i ha donat alguns detalls de la nova normativa, que establirà la prohibició que tot exalt càrrec pugui fer tasques lobistes sobre el seu anterior àmbit d'actuació en els dos anys posteriors a abandonar el càrrec. Per María Jesús Montero, la nova llei homologarà l'estat espanyol a la resta de països democràtics de l'entorn.

