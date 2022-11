Crida per trobar una maleta d'alt valor perduda als Ferrocarrils

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

AJUDA IMPORTANT!

M'he deixat la maleta de viatge (negra amb rodes) al @FGC de la S1 / 1 i 10 de Barcelona direcció Terrassa (He baixat a Valldoreix). Hi duc instruments que són les meves eines de treball i els necessito.

Qualsevol ajuda, aviseu-me. — Càndıd Trujıllo (@candidxeremier) November 4, 2022

El mallorquíva perdre el passat divendres 4 de novembre al voltant de les 13 h del migdia unad'alt valor personal. En una piulada, l'usuari explica que va oblidar-se-la en un tren de la(direcció) delsmentre es desplaçava deTot i això, quan va baixar a l'estació santcugatenca, es va adonar que s'havia oblidat la maleta a dins del tren. "", ha remarcat Trujillo informant que a l'interior hi haviacom ara una(un sac de gemecs originari de Mallorca), unai un, entre d'altres.Des de FGC ja s'han posat en contacte amb l'afectat però, a hores d'ara, encara no s'ha pogut localitzar el material extraviat. Per això, Trujillo ha fet una crida ciutadana a través de les xarxes socials i demana que qualsevol informació al respecte se l'informi a través del número de telèfon: 665 875 448.

