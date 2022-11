Per què ens avorrim? Quin sentit té la identitat a l'era digital?

Els primers cafès de l'Observatori Social

José Carlos Ruiz: “Avui la repetició es veu com una pèrdua d'oportunitats”

1. Com construïm la nostra identitat?

2. Com mostrem la nostra identitat als altres?

3. L'extimitat ha matat la sorpresa?

4. La construcció de la identitat pot generar frustració?

5. El pensament crític ens pot ajudar amb els problemes d'identitat?

Josefa Ros: “Si mai ens avorríssim, estaríem condemnats a l'extinció com a espècie”

1. Què és l'avorriment?

2. Quines conseqüències té l'avorriment?

3. Què passa amb l'avorriment a la tercera edat?

4. Què podem fer amb l'avorriment?

L'és una malaltia o un símptoma? Quin sentit té laen l'era digital? Aquestes són algunes de les primeres grans preguntes que s'intenta respondre al. Es tracta d'un espai d’anàlisi, debat i reflexió impulsat per l'Observatorori Social de la Fundació ”la Caixa” per estudiar l’actualitat i els reptes de la societat i, alhora, divulgar el coneixement de les ciències socials.L' Observatori Social pretén generar coneixement de base científica sobre temes socials mitjançant convocatòries competitives i estudis propis en col·laboració amb les àrees de la Fundació ”la Caixa”. També difon el coneixement que genera en diversos formats, des de publicacions, a activitats de reflexió i debat ai a la resta de centres de la xarxaAmb l'objectiu de difondre coneixement i connectar amb nous públics, l'Observatori Social ha creat un nou format de continguts al nou context digital i audiovisual. Es tracta del Cafè de l'Observatori Social , un espai d'entrevistes amb experts, que pretenen divulgar coneixement rigorós en un format de fàcil consum i accessible al públic general.Les entrevistes es realitzen de la mà del, vicerector d'Ordenació Acadèmica i Qualitat de la Universitat Abat Oliba, professor de sociologia i teoria de la comunicació i expert l'estudi sociològic d'emocions, del futur i de bioemergències. Es tracta de converses amb experts sobre temàtiques relacionades amb els continguts de l'Observatori Social per entendre'n l'impacte a la nostra societat.L'avorriment i la identitat centren les dues primeres entrevistes del Cafè amb, filòsofa i investigadora a la Universitat Complutense de Madrid, i, divulgador professor de Filosofia a la Universitat de Còrdova.José Carlos Ruiz ési divulgador. Al Cafè de l'Observatori Social ofereix la seva anàlisi sobre com construïm la identitat pròpia en l'era digital Les preguntes sobre la identitat i com es construeix són complexes. I la irrupció de la realitat ampliada en un entorn digital no ha simplificat el problema. Com ho afrontem?La identitat individual es construeix en interacció amb les circumstàncies de cada persona. Què passa quan la nostra realitat s'expandeix mitjançant xarxes i pantalles?Què mostrem de nosaltres mateixos quan volem ser autèntics? Màscares o avatars? Potser l'afany per ser únics ens acabarà deixant aïllats.La pantalla ha envaït la intimitat i això podria estar acabant amb la possibilitat d'aventurar-se en allò que desconeixem. Això què vol dir?La frustració apareix quan les expectatives no encaixen amb la realitat. Confonem somnis amb desitjos?Saber qüestionar el que ens arriba des de l'exterior ens ajuda a construir la identitat pròpia de manera sana. Com podem esmolar la nostra capacitat innata per pensar de manera crítica?Josefa Ros,Però l'avorrimentL'avorriment és una sensació extremament molesta, enutjosa, fins i tot dolorosa, i de la qual normalment provem de fugir. Per què?No és fàcil delimitar que és l'avorriment, però Josefa Ros ens n'ofereix una definició actualitzada i operativa. L'avorriment és la mateixa experiència per a tothom?Com que és una experiència tan universal, es dedueix que l'avorriment deu tenir una funció. Què ens aporta? Sembla que és una qüestió de vida o mort.En una societat amb cada vegada més persones a la tercera edat, moltes de les quals ateses en institucions, la gestió de l'avorriment destaca com un factor clau en el benestar.És un fet: en algun punt, o en molts, ens avorrim. Un altre fet: no acostumem a gaudir d'aquesta experiència. Quines opcions tenim per alleujar aquesta tensió vital?