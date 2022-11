Mor Llorenç Soler als 86 anys, pioner del cinema documental a l'Estat

Pioner del cinema documental a l'Estat, travessava una llarga malaltia que finalment no ha pogut superar. Nascut a València el 1936, alguns el van considerar un radical, altres un mestre, però el cert és que va ser capaç de deixar la seva empremta inclús en les noves generacions de professionals, sobretot del País Valencià i, en l'actualitat, el seu nom es consideraa tot Espanya.Va ser a la capital catalana on va desenvolupar gran part de la seva trajectòria professional. El també valenciàva ser qui el va introduir en el món del documentalisme, al qual no només es va acabar dedicant sinó que va arribar a ser-ne precursor al país. En un inici, però, es va dedicar a fer anuncis i a treballar per a la televisió, però aviat va forjar-se una veu pròpia, interessada pels temes socials i que vde la indústria.La seva filmografia va immortalitzar el País Valencià i també. Del seu període valencià, unes de les obres més destacades és sobre Raimon: D'un temps, d'un país (1967). Així i tot, la sevava ser a finals de la dècada dels 90 i en els primers anys de la dècada posterior, amb obres com Saïd (1998, que va aconseguir la Palmera de Bronze a La Mostra de València), Lola vende cá (2002), Francisco Boix, un fotògraf a l'infern (2001), Del roig al blau (2004) o Ser Joan Fuster (2008)."L'obra de Llorenç Soler es caracteritza per forçar els cànons representatius i narratius del documental i del reportatge televisiu. Això, que és apreciable fins i tot en la seva feina per encàrrec, sens dubte li confereix una certa–més enllà dels seus assajos experimentals–, acompanyada en moltes ocasions del recurs a lai, sobretot en les primeres pel·lícules, a la", així resumeix el perfil de Soler Jorge Nieto Ferrando al Diccionari Audiovisual Valencià.

