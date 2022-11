Mentir a Twitter no surt gratis: primera condemna a Catalunya per difondre «fake news»

Un home ha acceptat aquest dimarts 15 mesos de presó i 1.620 euros de multa per haver difós un vídeo d'una suposadacomesa per dos menors i acusant-ne falsament a. El 2019 l'acusat va difondre el vídeo, d'origen xinès, a través del seu perfil dei va assegurar que els fets havien passat ai que els autors eren dos marroquins.La fiscalia demanava inicialment dos anys de presó, però les parts han acordat rebaixar la presó, a canvi que l'acusat tanqui els perfils, no delinqueixi durant 15 mesos i no treballi en cap feina docent, esportiva o de lleure durant cinc anys. La fiscalia ha demanat que segueixi un curs d'igualtat de tracte i no discriminació. Es tracta de la primera condemna a Catalunya i també a l'Estat pel fet de difondre fake news.

