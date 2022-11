Un de cada tres agressors sexuals de víctimes ateses pel Vall d'Hebron és menor

La Unitat d’Atenció a les Violències vers la Infància i l’Adolescència de Vall Hebron (EMMA) ha publicat eldel seu servei i les dades que ha deixat són clares. La primera:de víctimes ateses pel servei del centre català. En concret, els agressors de menys de 18 anys representen el 32%. A més a més, l'EMMA ha alertat que en el darrer any han observat un, és a dir, entre persones d'edats similars. Ara, aquesta mena d'agressions simbolitzen el 42% dels casos. Aquest fenomen, han apuntat, es dona especialment entre adolescents.De fet,Les dones són les que més pateixen violència, un 87% en comparació al 13% dels homes. I l'agressor, com acostuma a ser habitual, és, en un 83% dels casos, unde la supervivent. La meitat es produeixen en l'àmbit familiar i en un 34% de les ocasions l'agressor és el pare, seguit dels cosins amb un 17%. Per això, els experts i expertes han demanatper gestionar la problemàtica.Del novembre del 2021 al novembre del 2022, el Vall d'Hebron ha atès. En concret, 341, 34 més que l'any passat. La majoria per violència sexual i en menor mesura, un 15,5%, per violència física, i negligència en la cura, en un 3%. Pels resultats del balanç anual, l'hospital barceloní ha impulsat la campanya de sensibilització Un de cada cinc, ja que, segons el Consell d’Europa,"És un problema que cal abordar", ha considerat en una atenció als mitjans l'adjunta del Servei de Pediatria i coordinadora de l’equip EMMA, Anna Fàbregas, que ha apuntat que unaque la majoria d'agressors siguin menors la. L'accés a continguts pornogràfics, segons l'EMMA, comença en edats primerenques. Als vuit anys, han estimat, es produeix el primer contacte i a partir dels 14 el seu consum es generalitza.Altres elements que podrien explicar les dades que publiquen aquest dimarts són la, l’entorn social o elde l'agressor. En aquesta línia, una altra possible solució que ha apuntat, en aquest cas, la treballadora social sanitària de la unitat Giuliana Ríos és que les famílies controlin el que els seus fills veuen a Internet.

