El govern Colau demana als Mossos que creïn una unitat exclusiva sobre narcotràfic

L'estrena de lade Barcelona, al carrer Tàpies, ha servit per fer una llista dels deures pendents tant policials com socials al districte de Ciutat Vella. Així, l'alcaldessa de la ciutat,, ha aprofitat per reivindicar que cal "augmentar la investigació en narcotràfic" i ha subratllat que ja hi ha converses actives sobre això amb el Departament d'Interior. Aquest diàleg tractarà una de les propostes anunciades pel govern municipal a través del regidor de Ciutat Vella,, que ha defensat quedels Mossos d'Esquadra que només tracti els temes de".Aquesta petició lliga amb l'objectiu de resoldre un problema detectat entre els cossos policials que treballen a Ciutat Vella al voltant del tràfic de drogues, segons Rabassa. Ja que la feina dels agents pot ser "desesperant", tenint en compte que es tanquen molts punts de venda -61 aquest any- però se'n tornen a obrir en altres punts. En aquest sentit, el govern municipal ha demanatperi "superar aquestes fronteres, moltes vegades inexistents, de la ciutat de Barcelona", ha resolt Rabassa.El mateix regidor, a més, ha recordat que la gestió de la concentració de consum de drogues al districte no es resol només amb coordinació agents de policia. Així, en una referència a la Generalitat, ha demanat que, "de la mateixa manera que els cossos policials es posen d'acord per fer macrooperatius policials", també hi hagi acord entre les administracions per fer. "Perquè els uns sense els altres no tenen sentit", ha conclòs.

Malgrat aquests apunts, tant Rabassa com Colau han titllat com a "excel·lent" la feina dels Mossos d'Esquadra i la coordinació amb la Guàrdia Urbana. Una feina que sobretot fa referència a la gestió d'espais de venda i consum de drogues, després que els furts s'hagin reduït amb força -un de cada tres ha deixat de produir-se, si es compara amb 2019- i la pressió política i social s'hagi centrat en el narcotràfic. En aquest sentit, si bé s'ha reconegut que aquesta realitat persisteix al districte de Ciutat Vella, la líder de Barcelona en Comú ha subratllat que el tràfic de drogues colpeja totes les grans ciutats i, especialment, les mediterrànies.





Nova comissaria

El llegat policial al districte

Les declaracions polítiques han salpebrat l'estrena d'un espai policial llargament reivindicat per part dels agents del districte, que fins ara s'encabien a les dependències de la Rambla. A partir d'ara, si bé a l'antic espai encara hi haurà tasca policial, els 437 agents destinats a Ciutat Vella passaran a l'edifici del carrer Tàpies que. Així, després d'haver-hi fet obres per valor d'1,2 milions d'euros, l'Ajuntament ja ha pogut oficialitzar l'estrena del que és el, juntament amb l'edifici del número 43 de la Rambla i l'oficina de denúncies conjunta amb els Mossos, a Joan de Borbó, a la Barceloneta.La comissaria que fins ara utilitzava la policia municipal a Ciutat Vella seguirà acollint la recollida de denúncies a la ciutadania i tenint la seu del grup contra el tràfic de persones. Igualment, s'hi pretén establir. Els objectius que el consistori persegueix són "la prevenció, la detecció i l'atenció" a qualsevol dona que pugui patir alguna mena de violència d'aquesta mena.Amb tot, tant Colau com el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, han reivindicat la finalització del mandat amb la incorporació d'una última fornada de policies municipals, encara pendent, que permetrà arribar al. A més, s'ha 'ha insistit en el reforç dels agents nocturns destinats a Ciutat Vella. I també s'ha recordat que des de fa menys d'un mes s'ha desplegat un pla que implica un 20% més de guàrdies urbans a Ciutat Vella i s'ha insistit en el reforç dels agents nocturns destinats al districte.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor