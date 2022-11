La Urbana de Barcelona incorpora detectors d'armes blanques davant «l'augment» dels incidents

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha incorporat una quarantena deEs tracta d'una eina que analitza si hi ha algun element metàl·lic en el cos d'un ciutadà que correspongui amb una arma blanca que no està permesa portar. La mesura arriba després que s'hagi viscut, ha apuntat l'intendent major de la policia barcelonina, Pedro Velázquez. En aquest sentit, ha assegurat que la Guàrdia Urbana està "preocupada" i que aquest mateix parer el comparteixen els Mossos d'Esquadra.Tanmateix, ha reivindicat que la mateixa fiscalia de l'Estat va emetre un informe recent en què constata "l'augment de lesions amb arma blanca" i també ha apuntat que els cossos de seguretat de ciutats comes troben una situació idèntica. "", ha insistit Velázquez.Tot i que no s'ha concretat en quins supòsits els agents fan ús d'aquestes pales, el màxim responsable de la Guàrdia Urbana ha remarcat que l'objectiu d'aquest recurs és quees pugui fer "una detecció preventiva i fer el comís". Amb aquesta eina, de fet, els decomisos haurien crescut de manera destacada darrerament, ha remarcat Pedro Velázquez.Les pales detectores d'aquestes armes estarien distribuïdes peri especialment estarien destinats als agents a peu de carrer que actuen durant la darrera hora de la tarda i el torn de nit.

