El PSC alerta el Govern que no aprovarà els pressupostos sense un acord previ a la tramitació

El PSC continua apressant al Govern d'ERC perquè premi l'accelerador en la negociació dels pressupostos. Les consellereses van reunir dilluns amb una delegació del PSC per fer una primera presa de contacte. "No va haver-hi concreció i per tant", ha explicat aquest dimarts en roda de premsa la portaveu dels socialistes al Parlament,, que ha lamentat que en aquesta trobada només es presentés el "marc pressupostari" que ja coneixien per l'exconseller de Juntsi no s'entrés "al detall". Tot i això, els de Salvador Illa van insistir en la mà estesa per l'aprovació dels comptes, però van advertir al Govern que no aprovaran els pressupostos sense que existeixi una la tramitació.Segons els socialistes, el Govern treballa amb el calendari d'aprovar els pressupostos a començaments del. Si no hi ha reunions prèvies, el PSC no hi donarà suport, perquè un cop aprovats en consell executiu els comptes, no es poden fer transferències de partides entre departaments. Ara bé, els socialistes consideren que hi ha molt poc marge per entrar en la concreció i per això demanen a l'executiu que acceleri: "Si hem de reunir-nos demà i passat, fem-ho, perquè és important que com abans millor tinguem uns pressupostos", ha expressat Romero, que també ha explicat que els van exigir que no els fessin "".L'executiu d'Aragonès continua insistint que vol aprovar els comptes amb Junts, comuns i CUP. Tot i això, ja ha inclòs el PSC en l'equació de la presa de contacte, però ara ha de calcular quina imatge vol donar d'aquesta nova etapa en solitari: acords amb el PSC, o. Quina sensació tenen els socialistes després d'aquesta reunió? "Vull pensar que la voluntat és sincera", ha dit Romero sobre la negociació i aprovació dels pressupostos, i també ha detallat que en la reunió el PSC no els va fer arribar les seves propostes perquè primer volien veure algun detall sobre els comptes.Tot i això, el PSC està treballant les seves pròpies peticions per si realment s'engega la negociació, entre les quals figuren elements per eliminar la, unapropis per veure si realment tenen sentit, mesures per afavorir les famílies vulnerables i les empreses que pateixen dificultats, i recursos per laPreguntada sobre les declaracions del president d'ERC, Oriol Junqueras, en les quals ha avisat el PSC que per negociar els comptes s'ha d'acostar "al 80%", Romero ha contestat que Junqueras hauria de "a banda per fer avançar Catalunya", i li ha reclamat que intenti "mirar cap endavant". Així ho ha dit Romero, i així ho va dir també dilluns mateix la portaveu dels socialistes Èlia Tortolero.

