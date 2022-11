Acord entre Piqué i Shakira: els fills, a Miami amb la cantant

Acord gairebé tancat entre. Després de la separació que ja van anunciar fa uns mesos, ara la cantant i el futbolista han trobat l'entesa sobre com i amb qui serà la convivència dels seus dos fills,. L'acord s'ha tancat en una reunió que ha acabat aquesta matinada i que, segons expliquen diversos mitjans, ha durat aproximadament 12 hores.En aquest pacte es contempla que els dos fills es quedaran afins aquest Nadal i després passaran a viure a partir del 2023 amb la seva mare a. A canvi, el seu pare podrà anar a veure'ls sempre que vulgui. Els costos de desplaçament aniran a càrrec del compte comú que encara mantenen el futbolista català -que aquest mateix dimarts formarà part de l'últim partit abans de penjar les botes- i la cantant colombiana.D'aquesta manera, Piqué i Shakira donen pràcticament per tancats mesos deen què sempre s'ha intentat evitar anar a, especialment per evitar una situació traumàtica per als seus fills. Cal recordar que malgrat que van conviure 12 anys, la cantant i el futbolista no van arribar a casar-se mai i no ha transcendit que comparteixin fortunes, patrimonis o negocis. Així doncs, l'única batalla era la dels fills, per la qual finalment s'ha aconseguit l'acord.

