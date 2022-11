Peculiar crida de les autoritats dels Estats Units: «Si us plau, no llepeu els gripaus»

Diversoshan fet una sorprenent crida als ciutadans a través de les xarxes socials. Han detectat que hi ha individus queper drogar-se i han demanat que, "si us plau", no ho facin. D'una banda, pel mateix animal. I d'altra, pelsque comporta aquesta pràctica."El gripau de Sonora, també conegut com el gripau del riu Acolorit, és, i arriba a mesurar fins a 18 centímetres", han començat explicant les autoritats estatunidenques en una publicació al seu compte de Facebook. El registre de persones que llepen aquests animals és tal que els parcs, preocupats, s'han vist obligades a prendre cartes en l'assumpte."Es tracta d'un gripau que té unes glàndules paròtides prominents que segreguen unaque pot fer-te emmalaltir si l'agafes o bé si el verí t'arriba a la boca", han continuat detallant en l'alerta. De fet, el risc és tan elevat que, segons els experts i expertes, podria arribar a suposar fins i tot la. Aleshores,Perquè aquesta substància que recobreix la pell dels animals els col·loca i els fa tenir al·lucinacions de manera relativament fàcil.El fet que existeixi aquest col·lectiu de "drogoaddictes" no és nou. És una, però que ara sembla que torna a estar de moda. "Així que, com us diem amb la majoria de les coses que us trobeu als nostres parcs, ja sigui una bavosa, un bolet que no coneixeu o un gripau d'ulls brillants, si us plau, abstingueu-vos de llepar-los. Gràcies!", han conclòs les autoritats nord-americanes a l'espera, però, de veure els resultats del seu advertiment.

