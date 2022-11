La presidenta de l'ANC aconsegueix una plaça al Departament de la Presidència

La presidenta de l'ANC,, ha aconseguit una plaça al gabinet jurídic del Departament de la Presidència del Govern, pilotat per Laura Vilagrà, segons ha avançat EFE i han confirmat fonts de l'ANC a. La plaça es va publicar el 13 de setembre, dos dies després de la Diada, quan Feliu va apujar el to contra els partits independentistes i el Govern i els va exigir fer la independència o convocar eleccions.Feliu ési serà la responsable de suport i relacions consultives de la Direcció General de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica del Gabinet Jurídic del Departament de Presidència. Es tracta d'un càrrec de funcionària, no pas de confiança, com d'altres que havia ostentat anteriorment.Des del 2011, amb els governs de, havia ocupat càrrecs de directora general, sempre en l'àmbit jurídic. En concret, entre 2011 i 2019 va ser directora general de Serveis Consultius i entre 2019 i 2021 va ser directora general de Drets i Assumptes Constitucionals. El càrrec que ostentarà ara és "inferior i de menys dedicació" als que havia ocupat per ara, de tal manera que es podrà dedicar també a la presidència de l'ANC, una funció que no està retribuïda. "", assenyalen fonts de l'ANC consultades per aquest diari.La plaça es va publicar el 13 de setembre i el termini per presentar la sol·licitud era el 23 de setembre, poc abans del debat de política general que va precipitar la ruptura del Govern i abans de la consulta interna de. La resolució es va publicar el 2 de novembre. El càrrec, per al qual era imprescindible formar part del cos d'advocats de l'administració, correspon al nivell 29 i a la categoria A1 dels funcionaris de la Generalitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor