Junqueras avisa el PSC que per negociar els pressupostos s’ha «d’acostar al 80%»

Acceptarien una rebaixa de la sedició, però demanen "més força" per negociar

El president d'ERC,. En una entrevista a Els Matins de TV3 ha condicionat la negociació al fet que el principal partit de l'oposició "faci passes per reconciliar-se amb". I tot i que no ha concretat quina evolució volen veure en els socialistes, sí que ha assegurat que ara mateix no es dona la situació per asseure's, però que ho seguiran de prop. "L'important és aprovar-los per la situació econòmica actual", ha conclòs. "La qüestió és quines formacions ens donaran suport", ha dit en referència a Junts, a qui ha tornat a demanar que aprovi els pressupostos que "ells mateixos han elaborat".Les declaracions de Junqueras arriben menys deen el que representa el primer contacte formal pels pressupostos. De la trobada, en van sortir dues conclusions principals. La primera, la pressió per part de Salvador Illa perquèper avançar en la trobada d'un acord, tot i que va valorar la cita positivament. La segona, el fet que l'executiu subratllés, una vegada més, que la seva prioritat és la d'aprovar els comptes ambEl líder dels republicans també s'ha referit a la reforma del delicte de sedició i la seva negociació amb el govern espanyol. Concretament, ha opinat que, i ha deixat entreveure, així, que podrien acceptar una rebaixa de la pena. En aquesta línia, la secretària general del partit, Marta Rovira, també present en la conversa, ha demanat. Més concretament, ha tornat a interpel·lar el 80% de la societat per "tenir més força" en les reivindicacions. Això, segons Junqueras, podria ser un dels aspectes que facin arribar el pacte abans que s'esgoti la legislatura.Així i tot, Rovira ha afirmat que seranque es vagin produint en la negociació, ja que la informació amb la qual es treballa podria "posar en risc un resultat que ens ha de permetre gaudir dels drets i humans i defensar un projecte independentista en una societat democràtica". Segons Junqueras, aquesta discreció és "el més útil per a la feina i per al país". Així doncs, els avenços en la negociació de la sedició arribaran, sí és que arriben, amb comptagotes i segons la secretària general,Finalment, Rovira també ha fet referència a les declaracions de l'expresident Carles Puigdemont en què va afirmar que "enviats del PSOE" l'havien visitat a Waterloo per oferir-li un "bon tracte" judicial. L'altdirigent republicana ha assegurat que no en tenia coneixement i que, en el seu cas personal, "mai" ha rebut cap visita dels socialistes. Si haguessin vingut, però,

