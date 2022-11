Elon Musk es mulla i demana el vot pels republicans als Estats Units

To independent-minded voters:



Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic. — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022

El magnatha demanat el vot pela les eleccions legislatives dels Estats Units, que se celebren aquest dimarts. El propietari de Twitter ha argumentat que d'aquesta manera el Congrés servirà de contrapès a una Casa Blanca dominada actualment per un líder demòcrata,, per la qual cosa recomano votar per un Congrés republicà", ha publicat Musk al seu perfil de la xarxa social, que ha adquirit recentment i que utilitza habitualment com el principal altaveu per difondre els seus missatges.El multimilionari comença el seu al·legat fent una, ja que ha dit que entén que els demòcrates o republicans "de línia dura" mai canviaran el sentit del seu vot i, per tant, ha considerat que són els independents "els qui decideixen qui mana".Encara que amb aquest missatge Musk ha volgut transmetre una imatge de neutralitat, el cert és que en les últimes setmanes ha rebut. Concretament, l'empresari ha aplaudit la compra de Twitter per part de Musk i ha dit que la plataforma està ara en mans d'una persona "assenyada".

