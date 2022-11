Anitta explica a «La Resistencia» el motiu del seu «perreo» a Isabel Díaz Ayuso

𝗔𝗻𝗶𝘁𝘁𝗮 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗿𝗿𝗲𝗼 𝗮 𝗔𝘆𝘂𝘀𝗼



Vais a flipar con quién pensaba que era en verdad. Increíble todo de principio a fin esta historia. pic.twitter.com/DOBc4JR5t8 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 7, 2022

La cantant brasilerava ser una de les protagonistes de Los 40 Music Awards. En una actuació a la cerimònia de premis, interpretant el seu darrer tema d'èxit Envolver, ella va interpretar la cançó entre els membres del públic. El que va sorprendre tothom va ser quan es va apropar a la presidenta de la Comunitat de Madrid,La popular, visiblement descol·locada, va intentar sortir com va poder de la situació ballant una mica i somrient. Anitta, per la seva banda, va seguir passant entre els membres del públic. Un dia després, la brasilera ha estat entrevistada pera La Resistència... i no ha pogut deixar passar l'ocasió de preguntar-li per l'escena.Entre rialles, la cantant ha relatat a Broncano que no sabia qui era Ayuso. "Ho he sabut avui", li ha explicat, deixant clar que havia tingut molt poc marge d'assaig per a preparar la cançó i la seva interpretació entre el públic.i vaig dir, mira, la llum, Déu, jo... estem bé", ha reconegut entre somriures. Anitta també ha deixat molt clar que, no és que no sabés exactament qui era Ayuso, sinó que va entendre malament la seva publicista."La meva publicista em va dir que era la presidenta de la Comunitat de Madrid, però al meu país hi ha el president; als estats hi ha el governador; i a les ciutats hi ha el prefecte", ha seguit la brasilera, que llavors ha reconegut que creia que Ayuso "era la presidenta d'una". Broncano, pasmat, li ha volgut introduir la broma que Ayuso podria ser perfectamentLa cantant, però, ha remarcat que la presidenta madrilenya ho va encaixar tot perfectament. "Tenia bona vibra", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor