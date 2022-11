La inflació podria comportar una pèrdua de poder adquisitiu de 3.000 euros per casa el 2022

L'impacte de lapodria comportar unaaquest 2022, un any marcat per un increment de preus inèdit des del 1985. Aquesta és la principal conclusió de l'estudi que ha presentat laaquest dilluns, que parteix del supòsit que les famílies tenen una renda disponible de 30.000 euros l'any.La despesa relacionada amb l'és la que més creix, un 21,5% fins als 12.000 euros; seguida del, un 14% fins als 3.600 euros; i de l', amb un increment del 10,3% per situar-se en els 5.300 euros. En aquest context, les llars es troben amb l'obligació de renunciar a despeses menys essencials i canviar d'hàbits o bé emprar els estalvis o endeutar-se.L'escenari d'inflació rècord i d'augment dels tipus d'interès generasobre com es comportarà el consum en l'últim trimestre de l'any, on es concentren els grans pics de compres amb les. L'durant la pandèmia està servint per pagar part de l'increment de preus i l'acumulat total. "L'impacte de la inflació pot arribar a 3.000 euros per casa", ha assegurat, cap del sector Consumer Retail de KPMG.

En aquest context, la confiança del consumidor s'ha anat deteriorant fins a nivells similars als de l'inici de la pandèmia. En aquesta campanya nadalenca, el factor preu serà més rellevant a l'hora de comprar, però el consumidor "no preveu reduir despesa", sinó que estarà molt atent a les promocions, planificarà les compres i apostarà per productes de menys valor, segons ha explicat Enrique Porta, responsable del Consumer Retail.

Tot i preveure que el consum es mantingui, en part per l'efecte de la inflació, el creixement del consum en l'últim trimestre de l'any serà la més baixa dels últims 10 anys en comparació amb la resta de l'any i se situarà per sota de la inflació, que se situa en un 8,8 de mitjana. "El consumidor es debatrà entre el pragmatisme i la indulgència perquè venim d'anys molt durs", ha afegit l'analista.

En aquest entorn de protagonisme dels preus, el sector del comerç es veurà immers en una campanya de descomptes agressius per arribar a més clients i no perdre posicionament en el mercat, fet que afavorirà les grans corporacions. Segons la consultora, les empreses es veuran obligades a rebaixar el preu dels productes per desprendre's d'uns estocs que han estat més cars d'aconseguir i, així, "protegir el marge".

Les empreses que més patiran per mantenir els beneficis són les que venen productes i marques essencials, sobretot els que ja estan en risc de perdre posicionament de mercat perquè ja han apujat els preus; i també els productes estacionals relacionats amb Nadal.

En aquest sentit, l'estudi assenyala que s'ha potenciat el consum de marca de distribuïdor que ja representa pràcticament el 50% de les compres i arrossega un creixement de doble dígit. De la mateixa manera, s'ha notat una caiguda de consum de les carns i el marisc més car. Pel que fa a la restauració, el segment que més creix és el de menjar ràpid i el consumidor està optant per anar al restaurant però consumir plants més cars o prescindir de postres.

