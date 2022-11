98 milions d'euros per a la construcció i ampliació d'escoles i instituts

52 milions per a Barcelona i àrea metropolitana

Sis nous edificis a Girona, Lleida i Tarragona

Dotze noves edificacions d’escoles i instituts

La Generalitat de Catalunya destinarà més de 98 milions d’euros a la construcció, reforma i ampliació de 21 centres educatius arreu de Catalunya. Aquestes obres formen part del Programa d’encàrrecs d’actuacions (PEA), que preveu construir, ampliar i reformar 21 escoles i instituts arreu de Catalunya . El Departament d’Educació invertirà un total deAl marge d’aquestes actuacions, el Departament d’Educació té en marxa obres en 65 escoles, instituts i instituts escoles arreu de Catalunya, amb un pressupost deMés de 52 milions d’euros del PEA serviran per construir i ampliar nou centres educatius de Barcelona i l’àmbit metropolità. L’Institut escola Teixidores de Gràcia, a la capital catalana, podrà acollir dues línies d’infantil, primària i ESO, amb el nou edifici finançat amb prop de deu milions d’euros. L’Escola Joan Coromines a Mataró també estrenarà nou immoble, així com l’Institut de Cervelló, ubicat en aquesta mateixa població i l’Institut Narcisa Freixas i Cruells a Sabadell.A banda d’això, el programa de la Generalitat també permetrà ampliar i reformar les instal·lacions d’altres cinc centres educatius de Barcelona i l’àrea metropolitana: l’Institut Voltrera d’Abrera, l’Escola Els 30 Passos de Barcelona, l’Institut escola Virolet de Sabadell, l’Institut escola La Tordera a Santa Maria de Palautordera i l’Escola Milagros Consarnau de L’Hospitalet de Llobregat.I encara a la demarcació de Barcelona, el govern ha aprovat la construcció de la nova Escola Montanyans, a Castellet i la Gornal, i la reforma de l’Escola Josep Baltà i Elias, a Vilafranca del Penedès.A les comarques gironines, la Generalitat destinarà nou milions d’euros a la construcció i remodelació de tres escoles. Aquest pressupost servirà perquè l’Escola Oliveres Mil·lenàries de Ventalló i l’Escola Torre d’en Reig de Vilabertran disposin d’un nou edifici i també per ampliar l’Escola Bora Gran de Serinyà.D’altra banda, deu milions d’euros seran per a la construcció i remodelació de tres centres educatius al camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre. Aquest finançament permetrà a l’Escola Mare de Déu de la Candela de Botarell disposar d’un nou edifici, fer obres d’ampliació a l’Institut La Mar de la Frau de Cambrils i una reforma integral de l’Escola Carles III de La Ràpita.A les comarques de Ponent, la Generalitat invertirà nou milions d’euros. Això servirà per construir un nou edifici per al futur Institut de Cappont, a la ciutat de Lleida, llargament reivindicat per la comunitat educativa i pel barri, i també per ampliar l’escola Comtes de Torregrossa d’Alcarràs. D’altra banda, a la Catalunya central la Generalitat ha aprovat la construcció de dues escoles a Perafita i a Santa Eulàlia de Riuprimer, per un valor de 5,76 milions d’euros.Tot plegat suma un total de 21 actuacions en centres educatius arreu de Catalunya. Dotze són noves construccions i la meitat d’aquestes dotaran d’un edifici d’obra nova a un centre educatiu, que en l’actualitat està instal·lat en mòduls prefabricats. L’altra meitat de les actuacions serà per substituir un immoble antic per una nova edificació. A més, s’executaran obres d’ampliació en set escoles i dues més se sotmetran a una reforma integral.Pel que fa a la distribució per tipologia de centres, dotze de les obres es duran a terme en escoles, cinc en instituts i quatre seran en instituts escola, distribuïts arreu de Catalunya. Amb aquestes actuacions, es retiraran un total de 41 mòduls prefabricats.

