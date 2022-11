El SEPRONA troba 25 gossos en estat d'abandonament en una finca del Baix Ebre

Elde Tortosa i lade Tarragona han pogut rescatar a 25 gossos, entre els quals 12 cadells lactants, en una finca privada d'un terreny rural obert pertanyent al terme municipal de, al Baix Ebre. Els cans es trobaven en unes condicions higièniques i sanitàries deficients, enFins i tot, alguns d'ells presentaven simptomatologia dedesenvolupades per la manca de cures necessàries. A més d'aquestes circumstàncies, tampoc comptaven amb una mínima atenció veterinària que supervisés l'estat de salut dels gossos. En el moment de la inspecció, es va comprovar l'. El terreny presentava una brutícia manifesta i es trobaven en un estat de deixadesa.Es va poder localitzar al propietari de la finca, la persona presentava símptomes propis de l'anomenada, un trastorn mental que porta a la persona a acumular un gran nombre d'animals de companyia, tot i que no els pugui proporcionar les cures adequades. Per aquest motiu, la unitat actuant del cos va contactar amb elsde la localitat per abordar aquesta actuació, proporcionar l'assistència psicològica a l'interessat i gestionar la normalitzada sortida i decomís dels animals.Per tot això es va procedir a la retirada de la custòdia dels gossos i van ser traslladats a l'de la localitat d'Aldover. Allí els cans han rebut alimentació i medicació per revertir el mal estat de salut que presentava cadascun. Dels fets, es va confeccionar un expedient informatiu dirigit a l'La Guàrdia Civil té a la disposició del ciutadà el número de, actiu les 24 hores del dia, cada dia de l'any, on pot comunicar qualsevol fet relacionat amb el maltractament animal o mal al medi ambient, comptant amb agents especialitzats en protecció de la naturalesa adscrits a la Comandància de Tarragona.

