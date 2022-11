El PSC insta el Govern a «prémer molt l'accelerador» en la reunió sobre pressupostos

Collboni es veu guanyador de les municipals amb el PSC

Primera reunió de tempteig entre eli elamb elsde la Generalitat sobre la taula. Aquest dimarts s'ha celebrat una reunió d'una hora i quart entre les conselleres-Economia- i-Presidència- amb, portaveu parlamentària del PSC, el diputati la coordinadora del grup dels socialistes Nèlia Martínez. Després de la trobada, el PSC ha insistit que calper tenir els comptes aprovats, mentre que fonts governamentals han remarcat que la prioritat és validar-los ambi els. Laja s'ha autodescartat, en la línia del que va passar amb els comptes del 2022.El PSC defensa formar part delamb el Govern per discutir els comptes tot i mostrarsobre el recorregut de les converses amb l'executiu de. El partit deha evitat detallar quines propostes concretes traslladarà a la reunió de Palau, a diferència dels que aposten obertament per canvis en la carpeta fiscal, com la introducció d'un impost de solidaritat . El Govern ja es va reunir la setmana passada amb delegacions d'i Junts per estudiar possibles avals als comptes catalans, de moment sense cap acord concret."La delegació socialista ha reiterat la predisposició del primer grup del Parlament a obrir una negociació pressupostària sincera,, realista i honesta", han apuntat fonts socialistes. El divendres 28 d'octubre, Illa es va reunir amb Aragonès a Palau i li va plantejar la necessitat d'obrir una negociació "clàssica" pels comptes . El PSC fa una valoració "positiva" del context que els ha presentat Mas -que està reavaluant els comptes elaborats per, ara immers en el decàleg de propostes que Junts presentarà de cara a les converses pels comptes-, però lamenta que el Govern hagi renunciat a tenir-los aprovats l'1 de gener, com sí que va passar enguany.La previsió, en tot cas, és que la nova consellera Mas porti els pressupostos al consell executiu a finals de novembre, la qual cosa situaria el debat definitiu sobre l'aprovació a finals de gener. El límit de despesa s'incrementarà l'any que ve en 3.098 milions addicionals fruit de les negociacions de les bestretes del finançament autonòmic, la liquidació de 2021 i els ingressos tributaris. Si es resten els interessos del deute, les despeses transversals i les dels òrgans superiors -Parlament o el Consell de Garanties-, el límit de despesa no finalista queda en 2.847 milions d'euros addicionals. Això permet preparar un, amb unen relació al del 2022, enfilant-se fins alsenfront dels 27.500 actuals.L'actual pressupost té repartida la despesa un 64,2% per les conselleries fins fa poc en mans de Junts i un 35,8% per a les d'ERC.amb un increment a tots els departaments. Qui més hauria de créixer, segons els comptes de Giró, és qui més gasta:. Ho faria en un 8,94% amb un increment de 1.039 milions d'euros que l'anterior titular, Josep Maria Argimon, va reclamar per. La segona amb més despesa, Educació, augmentaria un 10,5%, amb un increment de 633 milions que incorporen els 170 milions dea partir del gener pactat entre el conseller d'ERC i els sindicats. També en l'àmbit social, i fins ara governat per Junts, hi havia un creixement de 335 milions a Drets Socials, un 11,91% més incorporant demandes dels comuns.En l'apartat electoral, el candidat del PSC a Barcelona i actuar primer tinent d'alcaldia a l'Ajuntament,, se sent favorit en el camí cap a les eleccions municipals de la primavera que ve. "Em veig guanyador de les eleccions municipals a Barcelona", ha afirmat en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio dos dies després d'haver estat proclamat alcaldable pel seu partit . Collboni va ser el tercer candidat més votat el 2019, per darrere d'. El dirigent socialista entén que ara l'escenari ha canviat. "Tinc moltes ganes que sigui el 28 de maig a la nit i puguem proclamar la victòria socialista a Barcelona", ha remarcat Collboni.El dirigent socialista ha demanat que elde l'Ajuntament es pugui aprovar sense que "hi hagi un intercanvi de cromos" amb els comptes de lai l'. "El que té sentit és que els governs tinguem pressupostos. A mi m'agradaria que aquest esperit constructiu es pugui produir també a la ciutat de Barcelona. Però no perquè hi hagi un intercanvi de cromos", ha afirmat en la mateixa entrevista. L'any passat, els comptes de la capital es van aprovar després d'un pacte entre els, que implicava la validació dels pressupostos de la Generalitat i els de l'Ajuntament.

