Per què les botigues de matalassos sempre estan «de rebaixes»?

Són eficients les rebaixes indefinides?

Tres paraules amb què els comerços atrapen bona part de la societat quan volen vendre productes en estoc. I és que a tothom li agrada una bona ganga, indistintament de quin sigui el preu del producte: si el descompte és significant, els consumidors pensen que és una bona oportunitat i que en poden obtenir avantatge. És el que es coneix com a, que també comporta que els consumidors surtin a comprar en massa durant els períodes de rebaixes tradicionals.La-donar sortida als productes que es venen en menor quantitat a un preu més baix- és un dels recursos més emprats pels negocis quan necessiten recuperar els diners ràpidament. Tot i que habitualment aquest recurs s'utilitza quan la botiga tanca -com en una jubilació o un traspàs-, hi ha uns negocis específics que sempre estan liquidant. És el cas de les, que sovint tenen penjats als aparadors lemes de l'estil de "".Més enllà de ser unadel sector, no hi ha una explicació lògica al darrere de les rebaixes indefinides de les botigues de matalassos. "Quan tot el sector es comporta així, és molt difícil ser diferent perquè llavors ets l'únic sense descomptes", detalla l'experta en màrqueting de la Universitat Ramon Llull. Així, que el comportament estigui normalitzat a la pràctica totalitat d'aquest tipus de comerços és bàsicament pelrespecte a laCal tenir també en compte que els matalassos són productes que no es compren gaire sovint i. Així, segons, economista especialitzat en la fixació del preu,als productes pot ser un mètode per"Els productes són iguals, però amb els descomptes es pot marcar la diferència", sosté. Un altre factor que condiciona la tria final de l'usuari és la desconeixença tècnica del producte que es necessita. Lesfuncionen com a "" en el cas dels matalassos, en què el cost és elevat, i poden "" només pel preu. De tota manera, segons Krtolica, "els productes que acaben comprant els clients molts cops no són els que estan d'oferta, sinó els que més s'ajusten a les seves necessitats"."Les botigues de matalassos i llits tenen un altre problema: són molt", adverteix l'experta en màrqueting, fent referència als enormes espais on s'ubiquen, que conviden a adormir-se mentre l'usuari passeja entre els productes exposats. En aquests grans magatzems, sovint freds, lesi fer-los més entretinguts i atractius per als clients. A més, tal com recorda la professora de màrqueting a la Universitat Autònoma de Barcelona, les promocions -més si són a un número rodó, com un 60% de descompte- "són percebudes com a gangues i psicològicament és addictiu".Ara bé,per al negoci. A l'hora de comprar matalassos els usuaris analitzen les diferents opcions que tenen abans de prendre una decisió. Mentre alguns consumidors tenen unamolt forta pelsi, per tant, "no tenen por de sentir-se enganyats", n'hi ha d'altres que pensen que els ofereixen "". Aquest efecte de les rebaixes permanents, explica Guardiola, no afecta tothom per igual: "Els grans descomptes poden ser un mètode per atrapar aquell qui no pensa a comprar-se un matalàs, però passa per davant de la botiga i se sent atret per les gangues".Tot i això, López alerta que sempre que no hi hagi una "necessitat desperta", el cervell es mostra en "mode off" o indiferent als estímuls, i els descomptes només atrapen aquells que s'hi senten atrets gràcies a la capacitat d'aquestes botigues de fer-ho cridaner. D'altra banda, per als consumidors que tenen la intenció de comprar un matalàs, aquests comerços ofereixen una-"toca'l", "estira-t'hi", "no n'hi ha prou amb veure'l"- que acaba convencent-los per comprar-hi.Així, tot i que les rebaixes són permanents, els tres experts consultats consideren que compleixen la sevadels usuaris. Aquests pensen que hi ha bons preus i que potser poden optar per comprar-hi el matalàs que necessiten. O també per atrapar aquells que no ho tenien previst. És, com diu López, unper part dels consumidors.

