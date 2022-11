Junts avisa l'Estat que només la derogació de la sedició l'homologaria als estàndards europeus

Diputats, senadors i eurodiputats des'han reunit aquest dilluns aen presència de, el secretari generali la presidència de la formació,, fortament discutida aquests dies internament per la gestió del cas que afecta. A la sortida,, eurodiputat de la formació i vicepresident del Consell per la República, s'ha referit a una de les qüestions centrals que planen sobre l'escenari al Parlament i al Congrés: la reforma de la. Segons Comín, el que cal fer és "derogar" el delicte, si el que es busca és "homologar" la sedició als estàndards europeus. Rebaixar les penes, ha dit, seria "espuri". "Els països més avançats tenen el delicte", ha remarcat el dirigent de Junts.La coreografia que s'està seguint fins ara té múltiples similituds amb la que es va fer abans dels indults . Hi ha un moviment calcat, per exemple, que s'exemplifica amb la negativa del president del govern espanyol, a verbalitzar que no reformarà la sedició . Va passar aquest mateix dimecres passat aldavant l'ofensiva del PP, que ha fet servir la modificació del codi penal per fer marxa enrere en l'acord per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Tant a Palau com a ERC insisteixen que Sánchez no té "alternativa" a continuar endavant amb la desjudicialització i amb els eventuals costos electorals que pugui tenir. El 2023, amb municipals arreu de l'Estat i autonòmiques en bona part de les comunitats, passarà a ser un any en què els avenços tendiran a ser minsos. L'única finestra hàbil és la de novembre i desembre del 2022, amb laque això implica.En el front de Madrid, en tot cas, no suposa cap novetat que ERC faci costat a Sánchez, de qui ha aprovat la investidura i dos pressupostos -els tercers ha contribuït a tramitar-los a canvi de continuar negociant la desjudicialització- al llarg de la legislatura. Els indults - ho va admetre Gabriel Rufián des del faristol del Congrés - també s'entenen per aquesta col·laboració. En el cas de la sedició, l'intercanvi de papers és encara més discret. Els republicans no fan pública cap proposta traslladada a la Moncloa, però prefereixen lade la sedició en lloc de la reforma. També cal tenir en compte que sobre bona part de la cúpula del procés encara hi pesa l'acusació de malversació, com passa amb Puigdemont. L'expresident, això sí, insisteix que no vol formar part de cap negociació sobre la seva situació . Ho ha traslladat en públic i en privat.Comín també ha aprofitat per llançar un dard al president de la Generalitat,. L'exconseller d'ERC ha apuntat que va ser "preocupant" que el "titular" de la reunió entre Aragonès, i el comissari europeu de Justícia,, fos que se li exigia al Govern el compliment del 25% de castellà. Fonts de Presidència, quan es va celebrar la reunió -fa tres setmanes-, van especificar que en cap moment es va fer aquesta demanda, i que en tot cas s'hi va parlar per informar Reynders que hi havia un nou marc normatiu que supera la sentència del 25%, ara pendent d'avaluació del(TC), on es dirimirà la qüestió. "Es va deixar la porteria buida perquè Reynders fes gol", ha resumit l'eurodiputat de Junts."Volem fer reunions com aquesta de manera periòdica", ha assenyalat Comín, en referència a la trobada entre representants del Parlament, del Congrés, del Senat i també del Parlament Europeu. Segons l'exconseller de, hi ha un factor clau en els propers mesos: la presidència de torn espanyola de la Unió Europea (UE). "Ho aprofitarem a fons per denunciar la situació de Catalunya i el conflicte amb l'Estat", ha remarcat l'eurodiputat de Junts. Segons ell, en la presidència espanyola es discutirà de l'estat de dret, una carpeta en la qual, segons Comín, hi haen el cas de les institucions espanyoles. "I això ho hem de poder denunciar de manera coordinada", ha apuntat. A banda de la presidència de torn i de la llengua, el tercer focus, a parer de Junts, és el ritme d'execució dels fons europeus.Segons el vicepresident del Consell per la República, aquest ritme s'assembla al de les inversions previstes per l'Estat a Catalunya, que sovint acaben arribant només a un terç de les quantitats pressupostades. Comín ha comparegut al costat d', president del grup parlamentari de Junts;, cap de files de la formació al Congrés dels Diputats; i, representant al Senat.

