L'Audiència de Barcelona només ha recuperat 12 dels 23 milions desviats del Palau de la Música

L'ha pogut recuperar de moment uns 12 milions d'euros dels 23 que van desviardel. No obstant, cap dels dos ha pagat la multa de 2,9 milions d'euros que els va confirmar ell'abril del 2020. Entre les famílies Millet i Montull han pagat 11,5 dels 23 milions que deuen a l'i el Palau. És a dir, el, lai l’han rebut ja més de 12 milions d’euros procedents de la recuperació patrimonial sobre els condemnats.Durant els primers sis mesos des del moment d’iniciar-se la fase d’execució de la sentència, el tribunal de la secció desena de l'Audiència va consignar més de 9 milions d’euros. Des d’aleshores fins ara s’ha aconseguit, superades les tramitacions que s’han presentat, incrementar la recuperació en més de 3 milions d’euros. Els perjudicats han rebut, en concepte de responsabilitat civil, més de la meitat de la quantitat fixada en sentència. Els condemnats han satisfet també a la, més de 160.000 euros.De Fèlix Millet s’han recuperat més de 6 milions d’euros; gairebé 1.600.000 euros de Jordi Montull, i gairebé 3 milions d’euros de Marta Vallès, esposa de Millet ja morta, i les seves filles, com a hereves d'aquesta, així com gairebé 800.000 euros de Gemma Montull.Dels 12,2 milions d'euros de multes que va imposar l'Audiència de Barcelona a 12 acusats i que el Suprem va ratificar, només s'han pagat 223.000 euros. Millet no ha pagat ni un euro dels 4,1 milions de multa. Tampoc Jordi Montull ha pagat ni un euro dels 2,9 milions de multa. La seva filla,, també deu els 2,6 milions de multa que li va imposar el Suprem, extresorer de CDC condemnat a 2 milions de multa, n'ha pagat menys d'un 10%, uns 200.000 euros. Per la seva banda, Mercedes Mir, esposa de Montull, ja ha pagat 439.000 euros de responsabilitat civil, més els interessos, al Consorci i a la Fundació del Palau.El judici pel conegut com cas Palau de la Música es va celebrar en vista pública durant una cinquantena de sessions i l’Audiència de Barcelona va dictar sentència al gener de 2018 imposant penes des dels 8 mesos als 9 anys i 8 mesos de presó. La sentència també condemnava per responsabilitats civils a abonar diferents quantitats econòmiques.El tribunal continua en la feina d’identificació i recuperació de béns dels condemnats per tal de progressar en la liquidació envers els diferents perjudicats.

