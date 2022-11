Junts acusa Aragonès de «deixar la porteria buida» a l'hora de defensar el català a Europa

Dard deal president de la Generalitat,, després d'una reunió interparlamentàrtia de la formació celebrada al Parlament Europeu., eurodiputat i vicepresident del, ha apuntat que va ser "preocupant" que el "titular" de la reunió entre Aragonès, i el comissari europeu de Justícia,, fos que se li exigia al Govern el compliment del 25% de castellà. Fonts de Presidència, quan es va celebrar la reunió -fa tres setmanes-, van especificar que en cap moment es va fer aquesta demanda, i que en tot cas s'hi va parlar per informar Reynders que hi havia un nou marc normatiu que supera la sentència del 25%, ara pendent d'avaluació del(TC)."Volem fer reunions com aquesta de manera periòdica", ha assenyalat Comín, en referència a la trobada entre representants del Parlament, del Congrés, del Senat i també del Parlament Europeu. Segons l'exconseller de, hi ha un factor clau en els propers mesos: la presidència de torn espanyola de la Unió Europea (UE). "Ho aprofitarem a fons per denunciar la situació de Catalunya i el conflicte amb l'Estat", ha remarcat l'eurodiputat de Junts. Segons ell, en la presidència espanyola es discutirà de l'estat de dret, una carpeta en la qual, segons Comín, hi haen el cas de les institucions espanyoles. "I això ho hem de poder denunciar de manera coordinada", ha apuntat. A banda de la presidència de torn i de la llengua, el tercer focus, a parer de Junts, és el ritme d'execució dels fons europeus.Segons el vicepresident del Consell per la República, aquest ritme s'assembla al de les inversions previstes per l'Estat a Catalunya, que sovint acaben arribant només a un terç de les quantitats pressupostades. Comín ha comparegut al costat d', president del grup parlamentari de Junts;, cap de files de la formació al Congrés dels Diputats; i, representant al Senat. A la cita també hi ha assistit Carles Puigdemont, eurodiputat i expresident de la Generalitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor