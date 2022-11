Elsa Artadi reapareix com a assessora de Foment del Treball

Cinc mesos després d'anunciar la seva retirada de la vida política, l'exdirigent de Juntsreapareix com a assessora del president de. La junta directiva de la patronal , reunida aquest dilluns, ha ampliat els consellers de la presidència amb noves incorporacions. Una de les personalitats que era també assessor de Foment fins fa poc era, actual conseller de Drets Socials.El 6 de maig passat, Artadi va comunicar que abandonava la regidoria a Barcelona i l'escó que ocupava al Parlament de Catalunya, així com tota responsabilitat a Junts. "No tinc energia per continuar" , va dir aleshores, posant fi a una trajectòria política que apuntava en aquell moment a la campanya per a les eleccions municipals. Artadi havia estatper Barcelona.La raó d'abocar-se plenament a la política municipal de Barcelona va ser precisament el principal argument d'Artadi per no formar part com a vicepresidenta del Govern encapçalat per. Economista de formació, amb un currículum brillant, anterioritat va ser consellera de la Presidència i vicepresidenta de Junts.Aquest dilluns, Foment del Treball ha incorporat també com a assessors de la presidència. Es dona el cas que tant Guinart, exalcalde de l'Escala, com Isac, exconseller de Justícia, van formar part d'. Una antiga militància que comparteixen amb el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre. En el consell d'assessors hi figuren també l'exdiputat del PPi l'exministre socialista

