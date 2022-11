Damm compra la fàbrica de cerveses britànica Eagle Brewery

ha adquirit la fàbrica de cerveses, establerta a Bedford, al Regne Unit. La planta, que pertanyia a Carlsberg Marston's Brewing Company, es converteix en la segona fàbrica de Damm fora de l'Estat i, cosa que permet a la companyia reforçar la seva presència en un dels seus principals mercats exteriors.La nova planta de producció britànica de Damm té una capacitat de producció–principalment per a producció de cervesa en barril- i compta amb 67 treballadors que passaran a formar part de la plantilla de Damm al país. Inaugurada l'any 1976, la fàbrica destaca també per la sevaestà a poc més de 90 quilòmetres de Londres i a 120 de Birmingham, les dues ciutats més poblades d'Anglaterra.Per a la companyia, aquesta compra suposa "una nova fita en la sòlida estratègia d'internacionalització de l'empresa" presidida perque ha aconseguit que l'activitat de Damm en el mercat exterior suposi el 30% de la seva activitat i les seves marques siguin presents aLa companyia va iniciar el seu camí en la producció a l'estranger el 2009, amb la compra de la planta que la cervesera portuguesa Cintra tenia a Santarém. Ara, l'adquisició de la planta de Bedford "", ja que permet que Damm compti amb instal·lacions de producció pròpia en un mercat on el portfoli de cerveses de Damm "continua guanyant quota de mercat any rere any".Per al president executiu de Damm, aquesta adquisició farà que la seva posició en el mercat britànic siguiun mercat "clau per al creixement internacional de la companyia". Actualment, els britànics "poden gaudir dels nostres productes en més de, una xifra que esperem que continuï creixent en els pròxims anys", sentencia Carceller Arce.

