La indústria del videojoc: una oportunitat de futur

La indústria catalana del videojoc lidera el sector i representa més del 50% del total de tot l’Estat

Una sortida professional

El sector del videojoc té un creixement important i ja ocupa més de 4.000 persones, el 91% menors de 45 anys

60 accions a la Taula del Videojoc

La dada és contundent: el, sigui en mòbils, ordinadors o tauletes. Podem dir, per tant, que la meitat de la nostra societat és gamer. De fet, està sent un fenomen tan global i potent que diversos espais museístics de referència a casa nostra ja han començat a tractar-lo en exposicions com Nova Pantalla. El videojoc a Catalunya, al Palau Robert, Gameplay. Cultura del videojoc, al CCCB, o Homo Ludens, al Caixaforum.Lano tan sols lidera el sector a Espanya —representa més del 50% del total de tot l’Estat—, sinó que s’ha convertit en un dels. Barcelona és un referent internacional en la creació de jocs de mòbil, juntament amb altres ciutats europees, com ara Londres, Berlín, París i Hèlsinki.La immensa majoria de nosaltres, però, desconeix que alguns projectes del sector desenvolupats a Catalunya -per empreses grans, però també per estudis petits- s’han convertit en supervendes mundials. Videojocs fets aquí, com algunes parts d’Assassins Creed, Just Dance, Aragami o Gris, són reconeguts a nivell internacional i posicionen Barcelona i Catalunya com un ecosistema de referència arreu del món. I és que el videojoc és a l’agenda pública i a les vides de la ciutadania i, a més, ja s’ha convertit en una, de futur i plena d’oportunitats.Les dades, de fet, dibuixen un escenari favorable per plantejar-se dedicar-s’hi professionalment, independentment de si s’és o no gamer. El Llibre Blanc del Videojoc a Catalunya 2021 , elaborat per la Direcció General d’Innovació i Cultura Digital del Departament de Cultura i la DEV (Associació Espanyola d'Empreses Productores i Desenvolupadores de Videojocs), constata el creixement constant d’aquesta indústria cultural des de l’any 2016, convertint-se en un sector de present i futur al nostre país.La facturació ha crescut dels 319 alsen només cinc anys (+70%) d’euros i té unes perspectives de creixement del 10% per a l’any 2023. Les dues-centes empreses analitzades ocupen fins a quatre mil persones, la gran majoria de les quals, fins a un 91%, menors de 45 anys.I tot plegat només acaba de començar. Amb la posada en marxa de la nova legislatura, el-juntament amb nou altres departaments del Govern català- s’ha compromès a sistematitzar i consolidar amb el sector les polítiques encaminades a enfortir l’ecosistema català del videojoc. Per això l’any 2019 es va posar en marxa la Taula del Videojoc , l’espai de concertació i treball entre el sector i la Generalitat de Catalunya.Enguany la Taula ha presentat una bateria de 60 actuacions per accelerar el posicionament social i estratègic del videojoc a Catalunya, un pla d’accions complet que aplega totes les dimensions d’interès per a l’ecosistema català del videojoc, com la creació de recursos a disposició de les empreses, l’organització de trobades entre els i les professionals del sector, el foment del talent al territori amb programes d’incubació, l’impuls d’un programa de mentories per a la professionalització i la internacionalització, o la millora dels plans d’estudis universitaris i de la Formació Professional dual i contínua.El videojoc a Catalunya viu un moment dolç, i el sector i les institucions tenen un pla d’actuació conjunt per avançar en favor dels i les estudiants de videojocs que s’incorporen al mercat laboral, dels projectes que requereixen incubació o acceleració per créixer, i de les empreses que reforcen la seva internacionalització o mesures per potenciar la captació de talent, inversió i implantació estrangera.El videojoc a Catalunya. És present perquè al nostre país la indústria ja crea productes de qualitat de referència internacional. I és futur perquè encara ha d’oferir-nos molta més riquesa i molts més llocs de treball vinculats a les noves economies digitals. Catalunya ja ha entrat al joc. I tu?

