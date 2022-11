Mor la jugadora de bàsquet Pilar Valero als 52 anys

L'exjugadora de bàsquet, víctima d'una malaltia degenerativa que arrossegava des de feia anys., va ser coneguda per una de les pioneres de l'esport a l'estat espanyol, especialment a l'equip de la seva ciutat natal,. Va ser una de les jugadores clau d'una generació prolífica de la selecció espanyola, on va jugar fins a 106 vegades com a internacional. El seu pas per Europa també va ser molt exitós.Valero va formar part de la generació de basquetbolistes que va sumar el primer or sénior per a la selecció femenina, amb el triomf de. En el seu club va conquerir la Copa de la Reina de 1990. Integrant del, es va formar a les categories inferiors de l'equip de Saragossa, on va debutar amb 18 anys.Valero també va jugar al. Amb l'equip valencià va sumar una Copa d'Europa l'any 1993 i el campionat del món de clubs, la mateixa temporada. Sis lligues domèstiques i quatre Copes de la Reina, en total, són les cireretes d'una galeria de trofeus enorme.

