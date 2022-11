Bomba a l'Europa League: el Barça s'enfrontarà al Manchester United

It's set! 🤩



Which tie are you looking forward to most?#UELdraw pic.twitter.com/OvquVAv4rL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 7, 2022

Elja té rival per al play-off de l'. Els blaugrana s'enfrontaran alde Cristiano Ronaldo i Casemiro. L'anada es disputarà el 16 de febrer al Camp Nou i la tornada el dia 23 a Old Trafford.Elprotagonitzarà un altre dels duels destacats contra el PSV. Els conjunts italians han tingut més sort en el sorteig; las'enfrontarà al Nantes francès i lade Mourinho, al Salzburg. L'Ajax-Union de Berlin i el Bayer Leverkusen-Mònaco també són xocs de nivell.Aquesta fase de la segona competició europea enfronta elsamb els segons de la fase de grups de la mateixa Europa League. En la propera ronda, els vuitens de final, s'hi afegiran els guanyadors de cada grup, entre els quals hi hacom a representants de la Lliga.L'equip que dirigeixva caure a la divisió de plata europea per segona vegada consecutiva. De la primera, en queda el mal record de la invasió d'aficionats deAquesta temporada, la incapacitat per superar el Bayern de Munic i l'Inter de Milà ha tornat a enviar el Barça a l'Europa League.

