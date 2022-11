Un grup feixista arrenca estelades de diversos ajuntaments del país

Els ajuntaments devan patir durant el cap de setmana del pont de la Puríssima l'atac d'unque es dedica a arrencardels carrers, cases i edificis públics de Catalunya. En un vídeo publicat a les xarxes aquest diumenge, el grupuscle mostra com arrencade diferents edificis consistorials del país.Els autors s'organitzen sota el nom de "", formada per set grups que actuen per tot Catalunya. Enregistren les seves accions de matinada i les publiquen a les xarxes socials, on tenen milers de seguidors que els aplaudeixen. Asseguren "que netegen les institucions públiques de símbols partidistes" i que "fan complir la llei davant la passivitat de la Delegació del govern espanyol".En alguns dels seus, els integrants es mostren amb. De fet, alguns dels seus membres provenen d'organitzacions neonazis i se'ls relaciona amb agressions a independentistes o veïns quan els recriminaven les seves accions.L'alcalde de Puig-reig,, ha explicat a NacióDigital que desconeixen la identitat dels autors i que els Mossos d'Esquadra ja tenen constància dels fets. Altarriba atribueix l'atac a un "grupuscle feixista que actua d'amagat, de nit i sense respectar la llibertat d'expressió". L'Ajuntament preveu tornar a penjar l'estelada a la façana durant aquesta mateixa setmana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor