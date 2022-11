ERC insta Junts a facilitar la tramitació dels pressupostos del Govern «com han fet amb els de Colau»

ERC continua dirigint la pressió aper afiançar-se l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, que l'executiu encara no ha presentat. La setmana passada, el Govern dees va reunir amb la formació de Laura Borràs i Jordi Turull, i també amb els comuns, dues de les formacions amb qui l'executiu vol aprovar els comptes. Els d'Oriol Junqueras insisteixen que aquest és un projecte iniciat per l'exconseller de Junts, i amb aquest argument els republicans insisteixen a Junts que els ajudin "com a mínim" a tramitar els comptes: "No entendríem que Junts facilités la tramitació dels pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona com ja han fet i, en canvi, bloquegessin la negociació dels pressupostos del país", ha expressat Vilalta en roda de premsa des de la seu del partit.Mentre que ERC intenta vincular els pressupostos a Junts, des de Junts insisteixen que aquests, sinó de la nova consellera Natàlia Mas, i és per això que ja han anunciat que traslladaran unals republicans que consideren que s'haurien d'incorporar als pressupostos, entre les quals hi poden figurarcom suprimir l'impost de successions, una postura que ERC no comparteix i que també suposaria un xoc amb les peticions dels, que volen. "No tenim constància del decàleg", ha expressat Vilalta, que ha insistit en el fet que seria bo que Junts negociï els pressupostos: "No entendríem que giressin l'esquena", ha afegit.Als comuns, Vilalta els ha assegurat que estan "convençuts" que el Govern treballa perquè els pressupostos "siguin", que serveixin d'escut social i també per continuar amb la "transformació verda" i garantir "prosperitat compartida". "El capteniment és que siguin els pressupostos més justos possibles i", ha insistit Vilalta. També ha assegurat que continuen amb la "mà estesa" a la CUP per obrir una negociació, tot i que els anticapitalistes, d'entrada, l'executiu en minoria dels republicans.La portaveu i secretària general adjunta també ha aprofitat per valorar favorablement el resultat de la primera fase del congrés nacional que ha tornat a ratificar el lideratge d'Oriol Junqueras i Marta Rovira amb el 87% dels vots i amb el 50,2% de la participació, 7 punts menys que l'any 2019. "La xifra no és gens menystenible, al contrari", ha expressat, i ha valorat que quan hi ha una sola candidatura "sempre hi ha". Preguntada sobre la segona fase del congrés -prevista per finals de gener- en la qual s'hauran d'aprovar elsdel partit, ha assegurat que continuaran refermant la línia del diàleg amb l'estat que es va apuntalar en la conferència nacional del passat mes de març, i que fixava lacom "la millor confrontació democràtica"."Les línies estratègiques continuen vigents. Ens haurem d'actualitzar tenint en compte el context", ha concretat Vilalta, que també ha apuntat que en funció de com vagi evolucionant la taula de diàleg, faran una actualització dels documents estratègics: "Del procés de negociació esperem que en surtin resultats", ha afegit la portaveu, que també ha reconegut que a hores d'ara "". "Sabem que hi ha el compromís que es pugui celebrar abans que acabi l'any. Nosaltres hi comptem. Volem que se celebri com més aviat millor", ha afegit.Vinculada amb la taula, hi ha l'aprovació delsi la reforma de la sedició. La portaveu dels republicans s'ha limitat a dir que continuen explorant el "marge" que hi ha per aprovar-los, però ha alertat que encara estan "lluny", tot i que ja. En aquest sentit, ha avisat que seria més fàcil el vot a favor d'ERC als comptes si es compleixen els compromisos dels anteriors pressupostos, si s'estableix un mecanisme de garanties de compliment de les inversions, i si augmenten les inversions en: "El govern espanyol té deures per complir".Una vegada més, sobre la vinculació entre els avenços de la taula de diàleg i l'aprovació dels pressupostos, ha insistit que es tracta que. "És necessari que en les negociacions que succeeixen de forma paral·lela tot avanci", ha afegit Vilalta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor